맨유 통산 249골째 기록한 루니, 상대 선수에 유니폼 교환 요청했다가 거절 당해 '뻘줌'

웨인 루니(32)가 레딩(2부리그)의 젊은 수비수 조지 에반스(23)에게 그라운드에서 유니폼 교환 의사를 물어봤다가 거절을 당하는 '뻘쭘'한 상황을 겪었다./조지 에반스 트위터 캡쳐



맨유 유니폼을 입고 249골째를 기록해 구단 역대 타이기록을 세운 웨인 루니(32)가 경기 종료 후 상대 선수에게 유니폼을 교환하자고 했다가 거절당해 ‘뻘줌함’을 감추지 못했다.



영국 일간지 ‘미러’는 8일(한국시각) “루니가 레딩과의 FA컵 3라운드에서 승리한 뒤 당황스러운 상황을 겪었다”며 “경기가 끝난 뒤 유니폼 교환을 거부당했다”고 보도했다.



루니는 이날 경기 시작 7분만에 선제골이자 맨유 입단 이후 249번째 골을 터트려 ‘레전드’ 보비 찰턴과 어깨를 나란히 했다.



경기 종료 후 루니는 레딩 선수들과 악수를 하고 중앙선 부근에서 레딩의 수비수 조지 에반스(23)와 포옹을 한뒤 유니폼을 교환하려고 상의를 벗으려 했다.



그러나 에반스가 거절하고 돌아서자 루니는 어색한 표정을 감추지 못했고 이 장면은 TV 중계 카메라에 그대로 잡혔다.



'매치 오브 더 데이' 사이트의 트위터는 두 선수의 모습을 소개하면서 "This is a little bit awkward(다소 이상한 상황)"이라고 설명했다.



에반스는 경기 후 자신의 트위터에 ‘경기에서 져서 실망했을 뿐. 당신의 기록을 축하한다’고 말하며 경기장 통로에서 교환한 루니의 유니폼 사진을 올렸다.