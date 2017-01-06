[인사] 국세청 외

입력 : 2017.01.06 03:03
▲국세청◇부이사관 승진▷창조정책담당관 김지훈▷청렴세정담당관 이동태▷법인세과장 윤영석▷국세공무원교육원 교육기획과장 이기열
▲중소기업청▷기획조정관실 고객정보화담당관 한규헌
▲경남도◇2급 승진▷의회사무처장 하승철◇3급 승진▷재정점검단장 정홍섭▷인사과 이삼희·허동식
▲한국교육학술정보원▷학술정보본부장 한혜영▷교육정보보호본부장 이두영▷미래교육연구본부장 서영석▷행정지원본부장 권성호▷기획조정실장 장시준▷교육연수부장 방진이▷창의인성부장 정순원▷디지털학습부장 김보선▷학술정보부장 장금연▷고등교육정보부장 정광훈▷유아교육정보부장 한창오▷일반행정부장 김은재▷교무행정부장 변태준▷교육복지부장 김창헌▷교육사이버안전부장 김홍규▷개인정보보호부장 김양우▷시스템관리부장 김정대▷미래교육연구부장 김진숙▷표준품질부장 조용상▷정보통계부장 손대형▷글로벌협력부장 서종원▷인재경영실장 김태우▷재무관리부장 유대식▷운영지원부장 김한성▷대외협력실장 장상현
▲한국원자력안전기술원▷전문위원 김세원·현창헌
▲안전보건공단〈2급〉▷미래전략추진단 문형수▷청렴감사부장 강철호▷정보보안팀장 노순호▷교육미디어개발부장 심연섭▷조직예산부장 오규헌▷운영지원부장 김정일▷인재개발부장 공흥두▷재무관리부장 유명순▷산업안전부장 김인성▷안전기술부장 이성주▷재정지원부장 이상범▷작업환경부장 진찬호▷건설안전부장 박상복▷건설안전기술부장 장경부▷건설안전경영부장 박용규▷화학사고예방부장 이준연▷안전문화추진부장 김태호▷서비스안전부장 박문열▷서비스안전기술부장 박문호◇산업안전보건연구원▷연구기획부장 박승현▷안전연구실 김동원▷직업건강연구실 박종수▷직업환경연구실 마용석 김종길▷위험성연구부장 한우섭▷과정운영부장 김근현▷정책제도연구부장 조흠학▷교무행정부장 우용하▷이러닝교육부장 전종진▷건설경영교육부 양승수◇산업안전보건인증원▷방호장치인증부 홍주연▷가설재인증부장 배기진▷안전인증부장 김봉호▷보호구인증부장 채창렬▷방호장치인증부장 방승국▷산업기계인증부장 신용우◇서울지역본부▷건설안전부장 이병열▷교육센터 전홍진▷산업안전부장 송석진▷문화서비스부장 김종석◇서울북부지사▷산업안전부장 박관병▷건설안전부장 이기태◇강원지사▷교육문화부 김동광◇부산지역본부▷문화서비스부장 김부관▷안전인증1부장 김종운▷안전인증2부장 이택형▷부산북부출장소장 최웅◇울산지사▷교육문화부장 이규득◇경남지사▷직업건강부장 최용호▷서비스안전부장 송태용◇광주지역본부▷경영지원부장 김재풍▷교육센터 김창수▷전문기술위원실 김성현▷익산 중대산업사고예방기술지원부장 박병영▷문화서비스부장 오장록◇전북지사▷교육문화부장 김용배▷안전보건부장 이상열◇전북서부지사▷교육문화부장 김옥◇전남동부지사▷건설서비스부장 정경환◇전남지사▷안전보건부장 강성광▷교육문화부장 고재우◇제주지사▷교육문화부장 김성철▷안전보건부장 문철필◇중부지역본부▷교육센터 신현유 김종원 고광석▷전문기술위원실 노현식▷안전인증1부장 박찬성▷안전인증2부장 김영태▷직업건강부장 이희재◇경기지사▷직업건강부장 김종화▷서비스안전부장 김동섭◇경기북부지사▷산업안전부장 김송환▷직업건강부장 신용남◇경기서부지사▷산업안전부장 양승혁▷건설안전부장 김대영▷서비스안전부장 이강동◇경기동부지사▷산업안전부장 김형석▷교육문화부장 김낙균◇경기중부지사▷교육문화부장 이재훈▷산업안전부장 김성▷건설보건부장 최돈흥◇대구지역본부▷산업안전부장 김창록▷안전인증부장 오백범◇대구서부지사▷건설보건부 장용훈▷산업안전부장 김원선◇경북동부지사▷교육문화부장 김태완◇경북지사▷산업안전부장 남궁희중▷건설보건부장 김판기▷교육문화부장 조동제◇대전지역본부▷경영지원부장 황추연▷문화서비스부장 오기석▷안전인증부장 박재범▷서산 중대산업사고예방기술지원부장 김영호▷산업안전부장 이찬행◇충북지사▷교육문화부장 정선식▷건설안전부장 오지환◇충남지사▷교육문화부장 송국일▷산업안전부 봉하은
▲주택도시보증공사◇팀장▷금융기획실 황성태▷보증이행처 형재우▷기금기획실 위광신▷서울북부지사 석형일▷전북지사 김기태▷서울서부관리센터 전정희
▲한국가스공사▷기술부사장 직무대리 김영두
▲서울대병원▷간호본부장 조정숙▷약제부장 조윤숙
▲세종대▷행정부총장 김승억▷생명과학대학장 이나경▷전자정보공학대학장 박상식▷소프트웨어융합대학장 백성욱▷창업지원센터장 박우찬
▲중소기업청▷기획조정관실 고객정보화담당관 한규헌
▲경남도◇2급 승진▷의회사무처장 하승철◇3급 승진▷재정점검단장 정홍섭▷인사과 이삼희·허동식
▲한국교육학술정보원▷학술정보본부장 한혜영▷교육정보보호본부장 이두영▷미래교육연구본부장 서영석▷행정지원본부장 권성호▷기획조정실장 장시준▷교육연수부장 방진이▷창의인성부장 정순원▷디지털학습부장 김보선▷학술정보부장 장금연▷고등교육정보부장 정광훈▷유아교육정보부장 한창오▷일반행정부장 김은재▷교무행정부장 변태준▷교육복지부장 김창헌▷교육사이버안전부장 김홍규▷개인정보보호부장 김양우▷시스템관리부장 김정대▷미래교육연구부장 김진숙▷표준품질부장 조용상▷정보통계부장 손대형▷글로벌협력부장 서종원▷인재경영실장 김태우▷재무관리부장 유대식▷운영지원부장 김한성▷대외협력실장 장상현
▲한국원자력안전기술원▷전문위원 김세원·현창헌
▲안전보건공단〈2급〉▷미래전략추진단 문형수▷청렴감사부장 강철호▷정보보안팀장 노순호▷교육미디어개발부장 심연섭▷조직예산부장 오규헌▷운영지원부장 김정일▷인재개발부장 공흥두▷재무관리부장 유명순▷산업안전부장 김인성▷안전기술부장 이성주▷재정지원부장 이상범▷작업환경부장 진찬호▷건설안전부장 박상복▷건설안전기술부장 장경부▷건설안전경영부장 박용규▷화학사고예방부장 이준연▷안전문화추진부장 김태호▷서비스안전부장 박문열▷서비스안전기술부장 박문호◇산업안전보건연구원▷연구기획부장 박승현▷안전연구실 김동원▷직업건강연구실 박종수▷직업환경연구실 마용석 김종길▷위험성연구부장 한우섭▷과정운영부장 김근현▷정책제도연구부장 조흠학▷교무행정부장 우용하▷이러닝교육부장 전종진▷건설경영교육부 양승수◇산업안전보건인증원▷방호장치인증부 홍주연▷가설재인증부장 배기진▷안전인증부장 김봉호▷보호구인증부장 채창렬▷방호장치인증부장 방승국▷산업기계인증부장 신용우◇서울지역본부▷건설안전부장 이병열▷교육센터 전홍진▷산업안전부장 송석진▷문화서비스부장 김종석◇서울북부지사▷산업안전부장 박관병▷건설안전부장 이기태◇강원지사▷교육문화부 김동광◇부산지역본부▷문화서비스부장 김부관▷안전인증1부장 김종운▷안전인증2부장 이택형▷부산북부출장소장 최웅◇울산지사▷교육문화부장 이규득◇경남지사▷직업건강부장 최용호▷서비스안전부장 송태용◇광주지역본부▷경영지원부장 김재풍▷교육센터 김창수▷전문기술위원실 김성현▷익산 중대산업사고예방기술지원부장 박병영▷문화서비스부장 오장록◇전북지사▷교육문화부장 김용배▷안전보건부장 이상열◇전북서부지사▷교육문화부장 김옥◇전남동부지사▷건설서비스부장 정경환◇전남지사▷안전보건부장 강성광▷교육문화부장 고재우◇제주지사▷교육문화부장 김성철▷안전보건부장 문철필◇중부지역본부▷교육센터 신현유 김종원 고광석▷전문기술위원실 노현식▷안전인증1부장 박찬성▷안전인증2부장 김영태▷직업건강부장 이희재◇경기지사▷직업건강부장 김종화▷서비스안전부장 김동섭◇경기북부지사▷산업안전부장 김송환▷직업건강부장 신용남◇경기서부지사▷산업안전부장 양승혁▷건설안전부장 김대영▷서비스안전부장 이강동◇경기동부지사▷산업안전부장 김형석▷교육문화부장 김낙균◇경기중부지사▷교육문화부장 이재훈▷산업안전부장 김성▷건설보건부장 최돈흥◇대구지역본부▷산업안전부장 김창록▷안전인증부장 오백범◇대구서부지사▷건설보건부 장용훈▷산업안전부장 김원선◇경북동부지사▷교육문화부장 김태완◇경북지사▷산업안전부장 남궁희중▷건설보건부장 김판기▷교육문화부장 조동제◇대전지역본부▷경영지원부장 황추연▷문화서비스부장 오기석▷안전인증부장 박재범▷서산 중대산업사고예방기술지원부장 김영호▷산업안전부장 이찬행◇충북지사▷교육문화부장 정선식▷건설안전부장 오지환◇충남지사▷교육문화부장 송국일▷산업안전부 봉하은
▲주택도시보증공사◇팀장▷금융기획실 황성태▷보증이행처 형재우▷기금기획실 위광신▷서울북부지사 석형일▷전북지사 김기태▷서울서부관리센터 전정희
▲한국가스공사▷기술부사장 직무대리 김영두
▲서울대병원▷간호본부장 조정숙▷약제부장 조윤숙
▲세종대▷행정부총장 김승억▷생명과학대학장 이나경▷전자정보공학대학장 박상식▷소프트웨어융합대학장 백성욱▷창업지원센터장 박우찬