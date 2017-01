英 엘리자베스 여왕, 궁궐 산책하다 총 맞을뻔했다

/인디펜던트 캡처

영국 매체 인디펜던트는 4일(현지시각) 엘리자베스 2세(91) 영국여왕이 버킹엄 궁궐 정원을 산책하다 경비병의 총에 맞을 뻔했다고 보도했다.



인디펜던트에 따르면 버킹엄 궁궐을 순찰하던 경비원은 이날 오전 3시쯤 어둠 속에서 낯선 인물을 발견했다. 불법 침입자를 잡았다고 생각한 경비원은 “누구냐”고 소리치면서 신원확인을 요청했다. 그런데 어둠 속 낯선 인물은 다름 아닌 산책 중인 엘리자베스 여왕이었다.



여왕임을 확인하고 깜짝 놀란 경비원은 “젠장(Bloody hell), 폐하. 거의 쏠 뻔 했습니다”며 가슴을 쓸어내렸다. ‘젠장’이라는 말은 여왕을 향해 하기엔 부적절한 단어였다는 점을 이내 깨달은 경비병은 꾸중들을 것을 걱정했다.



이에 엘리자베스 여왕은 “그건 괜찮다(That's quite all right)”며 “다음번에는 나를 쏠 필요가 없도록 미리 사전에 전화를 걸겠다 (I'll ring through beforehand so you don't have to shoot me)”고 답했다.



엘리자베스 여왕은 잠이 오지 않을 때 궁궐 산책을 즐기는 것으로 알려졌다. 그러나 영국 언론에 따르면 최근 들어 산책 횟수가 급격히 드물어졌다.



1926년생인 엘리자베스 여왕은 고령탓에 공식적인 업무도 조금씩 줄이고 있다. 201 4년 한 해 동안 196회 공식 일정을 소화했지만 작년엔 177회에 그쳤다. 일부에선 여왕이 업무를 축소하면서 차기 왕실 안주인으로 점쳐지는 케이트 미들턴 세손빈의 대내외 영향력이 커지는 게 아니냐는 관측도 나오고 있다.



엘리자베스 여왕은 1952년 즉위 후 올해 65년째 직위를 유지하고 있다. 이는 역대 영국 군주 가운데 가장 긴 통치 기간이다.