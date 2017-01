수술 없이 목을 매끈하게 만드는 신기한 방법이?!

같은 여성의 처진 목 주름(왼쪽)이 오른쪽에선 펴졌다



사진 왼쪽에 있는 여성의 주름진 목이 오른쪽 사진에선 말끔하게 ‘펴졌다.’ 새로운 ‘주사’ 효과라 생각할지 모르지만, 비법은 뜻밖에 간단했다.



미국에서 미용용품 회사를 운영하는 린다 고메즈(62) 씨는 자신을 비롯한 많은 여성이 고민하는 처진 '목 주름'을 펴는 방법을 놓고 고민하다가 기발한 생각을 했다.





바로 접착용 셀로판테이프를 활용하는 것. 린다는 접착력을 높이고 피부에 해로운 성분을 제거해, '넥시'라는 이름의 의료용 테이프를 출시했다.



이 회사의 공식 홈페이지에 따르면, '넥시'를 이용하는 방법은 다음과 같다. 먼저 머리카락을 모두 올린 후, '넥시' 테이프를 15cm 정도 잘라 준비한다. 테이프의 안쪽 포장 면을 떼어내고 물기나 기름기가 없는 깨끗한 목 뒷부분에 테이프의 한쪽 끝을 붙인다. 그리고 처진 살들을 가운데로 모은 다음에 테이프의 다른 쪽 끝을 붙이면 된다.



목 주름을 감춰주는 미용 테이프 '넥시'





이 ‘목 주름 감춤용’ 테이프의 가격은 약 2만4000원. 20회 정도 쓸 수 있으며, 한 번 테이프를 붙이면 4~6시간 사용하는 것이 이상적이라고.



그러나 이 테이프는 이미 처진 살을 모 아서 고정하는 용도로만 써야 한다고. 목을 팽팽하게 만들겠다는 욕심에 과도하게 살을 잡아 당기거나 늘렸다가는 목 주름이 더 생길 수 있다는 것이다.



제품을 출시한 린다는 '60대가 새로운 섹시함이다(Sixty is the new Sexy)'란 구호까지 내걸며 "저렴하고 안전한 방법으로 더 쉽게 노화와 맞설 수 있는 방법을 찾는 것이 목표"라고 말했다.