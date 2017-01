"걸크러쉬란 이런 것"…엄정화, 흑백 카리스마

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 엄정화가 섹시미를 뽐냈다.

엄정화는 4일 자신의 인스타그램을 통해 화보 비하인드컷을 공개했다.

최근 새 앨범 'The Cloud Dream of the Nine(구운몽)을 발표한 엄정화의 카리스마는 여전했다.

이 같은 모습은 화보 속에도 고스란히 담겨있었다.

엄정화는 아찔한 섹시미로 독보적인 매력을 뽐냈다. 군살 없는 완벽한 몸매는 시선을 뗄 수 없게 만들었다.

특히 흑백 사진 속에도 빛이나는 엄정화의 자태는 이목을 집중시켰다.

한편 엄정화는 지난 27일 앨범 'The Cloud Dream of the Nine(구운몽)'을 발매하고 활발한 활동을 펼치고 있다.

