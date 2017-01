kt wiz, 시즌 첫 원정대 ‘2017 The first 원정마법사 in LA’ 모집

[OSEN=선수민 기자] kt wiz 야구단은 4일 지난 시즌 뜨거웠던 원정마법사의 열기를 이어가기 위해 2차 스프링캠프가 열리는 미국 LA에 내달 24일부터 3월 2일까지 총 5박 7일간 방문하는 '2017 The first 원정마법사 in LA’ 참가자를 모집한다.

이번 LA 원정마법사는 선수들이 훈련하는 샌버나디노에 방문해 선수들의 훈련을 참관하고 현지에서 진행되는 NC와의 연습경기를 관전한다. 응원 열기를 더하기 위해 김주일 응원단장도 참여한다. 관전 후에는 선수들과 저녁식사를 하고 팬 미팅 시간도 마련된다. 이 외에도 LA 다저스 스타디움과 유니버셜 스튜디오 등 LA와 라스베가스의 주요 관광지를 둘러볼 계획이다.

'2017 The first 원정마법사 in LA'의 참가 비용은 239만원이다. 4일부터 내달 15일까지 선착순(최대 30명) 모집한다. 참가자에게는 스프링캠프 기프트 세트(모자, 티셔츠, 사인볼 등)와 2017년 선등급 회원 50% 할인 혜택을 제공한다.

예약 및 일정 안내 등 세부 내용은 4일 오후 1시부터 kt wiz 홈페이지(www.ktwiz.co.kr) 또는 노랑풍선 홈페이지(www.ybtour.co.kr)를 통해 확인 가능하며 전화 문의는 1544-2288로 하면 된다.

[사진] kt 위즈 제공.