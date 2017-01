돌아온 악동뮤지션, '발라드·포크팝' 더블 타이틀곡 발표

[스포츠조선 박영웅 기자] 남매듀오 악동뮤지션 새 앨범의 더블 타이틀곡이 '오랜 날 오랜 밤'과'리얼리티'로 정해졌다.

2일 오전 10시 YG 엔터테인먼트 공식블로그에는 악동뮤지션의 새 앨범 '사춘기(하)'의 타이틀곡 포스터가 공개됐다.

포스터에는 별이 가득한 밤하늘을 배경으로 캠핑카 앞에 분위기 있게 앉아있는 악동뮤지션의 이미지가 담겨있으며, 그 위로 더블 타이틀곡인 '오랜 날 오랜 밤(LAST GOODBYE)'와 더블 타이틀곡 '리얼리티(REALITY)'의 제목이 적혀있어 눈길을 끈다. 당초 타이틀곡을 정하지 못했던 악동뮤지션은 상반되면서도 서정적인 스타일의 두 곡을 통해 한층 성숙해진 음악을 선보이겠단 각오다.

타이틀곡 '오랜 날 오랜 밤'은 어쿠스틱 기타 선율, 리프, 스트링이 가미된 발라드 곡으로 악동뮤지션의 호소력 짙은 보컬이 인상적이며 지나간 연인에 대한 그리움을 그린 곡이다. 특히 이 노래는 멤버 이찬혁이 "'오랜 날 오랜 밤'은 경험에서 비롯된 곡이고 제가 굉장히 아끼는 곡이다"며 애정을 드러낸 바 있다.

또 다른 더블 타이틀곡 '리얼리티'는 통통 튀는 사운드 프로덕션과 악동뮤지션의 나레이션이 돋보이는 모던 포크팝 장르의 곡으로 순수했던 사춘기 시절의 모습을 담아냈으며 악동뮤지션 특유의 밝고 재치있는 가사가 돋보이는 곡이다.

더블 타이틀곡 '리얼리티'와 '오랜 날 오랜 밤'을 포함해 '생방송', '못생긴 척', 'CHOCOLADY', 'YOU KNOW ME', '집에 돌아오는 길', '그때 그 아이들은' 등 총 8곡이 담겨있는 이번 '사춘기(하)' 앨범은 이찬혁이 전곡 작사, 작곡을 맡았다.

악동뮤지션은 음원 발표에 앞서 신곡 8곡을 엿볼 수 있는 메들리 영상과 20분 가량의 뮤지컬 쇼트필름 '사춘기: 겨울과 봄 사이'를 공개해 이번 앨범에 대한 기대감을 높였다. 악동뮤지션의 새 앨범 '사춘기(하)'는 오는 3일 공개된다.

