[KBS 연기대상] 거미, '구르미'-'태후' OST 열창…박보검-송송커플 '아련'

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 거미가 '2016 KBS 연기대상'의 축하 무대를 꾸몄다.

31일 밤 서울 여의도 KBS홀에서 진행된 '2016 KBS 연기대상'은 박보검-김지원-전현무의 사회로 진행됐다.

이날 거미는 올 한해 가장 사랑받았던 드라마들의 OST 메들리 무대로 2부의 문을 열었다. '구르미 그린 달빛' OST에 이어 '태양의 후예' 속 송중기-송혜교 커플의 테마곡 'You Are My Everything'을 열창했다.

거미의 노래와 함께 드라마 주인공인 박보검과 '송송커플' 송중기-송혜교의 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.

