[인사] 보건복지부 외

입력 : 2016.12.31 03:03
▲보건복지부▷복지정책관 배병준▷보건산업정책국장 양성일▷장애인정책국장 조남권▷건강정책국장 김현준▷비상안전기획관 최태봉▷대통령비서실 선임행정관 전병왕▷건강보험정책국장 노홍인
▲해양수산부◇국장급 전보▷중앙해양안전심판원 심판관 손건수▷부산지방해양안전심판원장 홍종해▷인천지방해양안전심판원장 김해광▷동해지방해양안전심판원장 정선문◇과장급 전보▷국립수산물품질관리원 검역검사과장 민병주▷부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 고경만▷대산지방해양수산청장 안완수▷국립수산과학원 운영지원과장 구도형
▲법제처〈부이사관 전보〉▷대변인 채향석▷기획조정관 기획재정담당관 방극봉▷법제정책국 법제정책총괄과장 안상현▷법제지원국 자치법제지원과장 심현정〈부이사관 파견〉▷국가공무원인재개발원 양미향▷경기도 윤강욱〈서기관 전보〉▷법제정책국 법령정비과장 이영호▷법제정책국 법제조정총괄법제관 김은영▷법령해석국 경제법령해석과장 최성희▷법령해석국 법령해석총괄과 안은경〈서기관 파견〉▷대한무역투자진흥공사(KOTRA) 이정규
▲관세청◇과장급 전보▷인사관리담당관 이종욱▷기획심사팀장 박진희▷관세평가분류원장 고석진▷인천공항국제우편세관장 박계하▷부산세관 감시국장 우현광▷창원세관장 양동석▷동해세관장 이동훈▷목포세관장 김수연▷대전세관장 박상덕▷평택세관장 최양식
▲농촌진흥청◇고위공무원〈승진〉▷연구정책국장 황규석▷농촌지원국장 김상남▷국립농업과학원 농업환경부장 안옥선▷경상남도 농업기술원장 이상대◇과장급〈승진〉▷대변인 방혜선▷고객지원담당관 최범석▷농자재산업과장 김경선▷국립농업과학원 유기농업과장 고병구▷〃 농촌환경자원과장 김미희▷〃 유해생물팀장 이승돈▷국립원예특작과학원 기획조정과장 선준규▷〃 채소과장 김승유▷〃 도시농업과장 정명일▷〃 약용작물과장 장재기▷〃 인삼특작이용팀장 김동휘▷〃 배연구소장 강삼석▷국립축산과학원 기술지원과장 오형규▷〃 초지사료과장 김원호〈전보〉▷청장비서관 최종태▷농촌지원국 지도정책과장 박경숙▷〃 기술보급과장 김봉환▷〃 재해대응과장 정준용▷국립농업과학원 운영지원과장 인우충▷〃 기술지원팀장 홍성진▷〃 작물보호과장 이상계▷국립식량과학원 기획조정과장 정찬식▷〃 운영지원과장 오관석▷〃 생산기술개발과장 백인열▷국립원예특작과학원 기술지원과장 이명숙▷〃 화훼과장 서효원▷〃 사과연구소장 김명수▷국립축산과학원 운영지원과장 이근석◇도원국장〈승진〉▷경상남도 농업기술원 연구개발국장 홍광표◇서기관〈승진〉▷국립농업과학원 운영지원과 하궁수▷국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소 윤주영
▲문화재청◇고위공무원〈승진〉▷문화재보존국장 조현중◇과장급〈전보〉▷국립고궁박물관 유물과학과장 김인규▷〃 건축문화재연구실장 배병선▷〃 안전방재연구실장 김덕문▷〃 국립부여문화재연구소장 이주헌
▲서울시〈소방재난본부〉◇지방소방준감(3급) 진급▷소방재난본부 예방과장 이홍섭◇지방소방정(4급) 진급▷용산소방서장 최송섭▷노원소방서장 김윤섭〈서울연구원〉▷부원장 김경혜
▲영상물등급위원회▷공연추천부장 민병준▷영상콘텐츠부장 류종섭▷영화부장 노승오
▲한국조폐공사◇관리직 임용▷홍보협력실장 강현철
▲공무원연금공단◇임원 전보▷연금본부장 권홍집◇이사대우 승진▷지부총괄본부장 이준◇1급 승진▷복지사업실장 박인선▷전략홍보실장 김춘형▷서울지부장 심재월▷창조혁신팀장 여환희◇부서장 전보▷감사실장 송도영▷은퇴설계지원실장 김성우▷기획조정실장 송진호▷총무인사실장 박중관▷리스크관리실장 정지도
▲보훈공단〈사무직 1급〉▷행정지원실 이상진▷대구보훈병원 조성제▷인천보훈병원 개원준비단 이용재
▲한국철도시설공단▷영남본부장 김효식▷기획재무본부 미래사업기획처장 성영석▷〃 법무처장 홍성욱▷건설본부 건설계획처장 윤혁천▷〃 일반철도처장 기인도▷기술본부 수송계획처장 연덕원▷〃 차량처TF장 최종호▷시설본부 재산용지처장 김공수▷해외사업본부 인니지사TF장 박창완▷시설장비사무소장 권영삼▷호남본부 재산지원처장 한병덕▷〃 시설관리처장 이종태▷충청본부 재산지원처장 정백▷〃 시설관리처장 이인희▷〃 건설기술처장 장봉희▷강원본부 시설관리처장 전기신
▲인천국제공항공사◇처장▷통합운영센터장 류진형▷재무처장 김권용▷경영지원처장 강판석▷인재개발원장 양기범▷정보통신처장 김상일▷운항지원처장 김필연▷항행처장 임윤상▷항공보안처장 김영식▷공항안전처장 문창배▷터미널시설처장 이동현
▲한국과학기술연구원(KIST)▷한·인도협력센터장 이승철▷연구개발실장 변덕용▷경영기획실장 강구인▷경영관리실장 주영철
▲한국문화관광연구원▷경영기획본부장 김성진▷문화연구본부장 이원태▷관광연구본부장 김상태▷콘텐츠산업경제연구센터장 김규원▷기획조정실장 이윤경▷경영지원실장 이정재▷문화여가정책연구실장 윤소영▷예술기반정책연구실장 박영정▷관광정책연구실장 김영준▷국제관광정책연구실장 이원희
▲한국생산기술연구원▷부원장 김정한〈연구소장〉▷뿌리산업기술연구소장 유승목▷융합생산기술연구소장 김홍석▷청정생산시스템연구소장 한만철▷미래산업전략본부장 이상목〈본부장〉▷서남지역본부장 김호성▷대경지역본부장 이강원▷미래산업전략본부 국가청정생산지원센터 소장 이귀호▷〃국가뿌리산업지원센터 소장 김성덕▷〃 국가산업융합지원센터 소장 김민선▷기획조정부장 정규채▷경영지원부장 구범모▷미래산업전략본부 창의엔지니어링센터 소장 이성호▷〃한국희소금속산업기술센터 소장 김범성▷대외협력부장 조성봉
▲한국청소년정책연구원▷부원장 이종원▷기획조정실장 최창욱▷활동·참여연구실장 임희진▷보호·복지연구실장 김경준▷자립·역량연구실장 김기헌▷통계·기초연구실장 김영지▷감사실장 이권수▷경영지원실장 권영걸
▲동북아역사재단◇처·소장급▷연구관리처장 김관원▷한일관계연구소장 장세윤◇실장급▷연구관리처 연구운영실장 황성준▷독도연구소 독도체험관장 홍면기▷동북아역사독도교육연수원 교수실장 김정현▷대외협력실장 이장욱
▲서울대▷행정대학원 부원장 정광호▷치의학대학원 교무부원장 권호범▷치의학대학원 학생부원장 명훈〈승진〉◇2급 정책관▷교무과장 김영찬▷연구정책과장 이선희▷인사교육과장 강석기◇3급 선임행정관▷장학복지과장 이인영▷공과대학 행정실장 김태춘▷시설지원과장 고광석▷교무과 이귀선▷시설기획과 이창국〈전보〉◇3급 선임행정관▷학생지원과장 김남중▷재무과장 노근숙▷입학관리과장 유경하
▲동아일보▷부사장 이희준▷논설주간 상무 김순덕▷출판편집인 상무 허엽▷고문 황호택 심규선◇논설위원실▷실장 박제균▷논설위원 국장급 정성희▷〃 부국장급 하종대▷〃 부장급 최영해·이철희◇편집국▷부국장 강수진〈부장〉▷산업 배극인▷국제 신석호▷사회 이명건▷스포츠 이원홍▷사진 이훈구〈부장급〉▷편집 조승업▷광주호남취재본부 임재영▷사진 안철민▷뉴스룸지원팀장 김영식▷편집지원팀장 임헌택◇미래전략연구소▷소장 신연수▷모바일전략TF팀장 강병기▷〃 부장급 석동빈◇미디어연구소▷소장 이진녕▷국장급 권순활◇지식서비스센터▷콘텐츠파트장 김규회◇교육연구소▷기획총괄팀장 이현두◇출판국〈부장급〉▷기획위원 이정훈▷주간동아팀장 서정보▷신동아팀장 김현미◇콘텐츠기획본부▷본부장 이기홍▷전문기자 국장급 계수미▷〃 부국장급 윤영호 이형삼◇경영전략실▷인재경영팀장 이정은◇AD본부▷본부장 박현진▷AD1팀장 백남진▷부장급 송진흡◇마케팅본부〈부장급〉▷서울팀장 박해기▷대구경북〃 이호열▷부산경남〃 최익성▷지방서부팀 이희섭▷신사업개발팀장 박삼규◇경영지원국〈국장급〉▷기획위원 겸 인촌기념회 사무국장 박태서〈부장급〉▷자산관리팀장 김선학▷시설관리팀장 최종진
▲미디어렙A▷부장급 정지원
▲채널A◇보도본부▷부본부장 정경준▷디지털통합뉴스센터장 황태훈〈부장 및 부장급〉▷정치 김승련▷사회 차지완▷정책사회 임도현▷국제 하태원▷문화과학 장기영▷스포츠 김상수▷뉴스이노베이션팀장 송미경▷뉴스룸지원팀장 김영식▷정책사회 광주호남취재본부 부장급 임재영▷뉴스이노베이션팀 〃 윤경민◇심의실▷실장 이진영▷심의팀 부장급 김대호◇경영지원본부▷재무회계팀장 김상완▷총무팀장 윤영섭▷자산관리팀장 김동건
▲조선일보◇승진〈차장대우〉▷사회부 최재훈
▲KBS▷보도본부장 이선재▷제작기술본부장 김순기▷시청자본부장 이완성▷네트워크센터장 직무대리 양창근
▲TV조선▷경영기획본부 채널사업단장 정종윤
▲해양수산부◇국장급 전보▷중앙해양안전심판원 심판관 손건수▷부산지방해양안전심판원장 홍종해▷인천지방해양안전심판원장 김해광▷동해지방해양안전심판원장 정선문◇과장급 전보▷국립수산물품질관리원 검역검사과장 민병주▷부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 고경만▷대산지방해양수산청장 안완수▷국립수산과학원 운영지원과장 구도형
▲법제처〈부이사관 전보〉▷대변인 채향석▷기획조정관 기획재정담당관 방극봉▷법제정책국 법제정책총괄과장 안상현▷법제지원국 자치법제지원과장 심현정〈부이사관 파견〉▷국가공무원인재개발원 양미향▷경기도 윤강욱〈서기관 전보〉▷법제정책국 법령정비과장 이영호▷법제정책국 법제조정총괄법제관 김은영▷법령해석국 경제법령해석과장 최성희▷법령해석국 법령해석총괄과 안은경〈서기관 파견〉▷대한무역투자진흥공사(KOTRA) 이정규
▲관세청◇과장급 전보▷인사관리담당관 이종욱▷기획심사팀장 박진희▷관세평가분류원장 고석진▷인천공항국제우편세관장 박계하▷부산세관 감시국장 우현광▷창원세관장 양동석▷동해세관장 이동훈▷목포세관장 김수연▷대전세관장 박상덕▷평택세관장 최양식
▲농촌진흥청◇고위공무원〈승진〉▷연구정책국장 황규석▷농촌지원국장 김상남▷국립농업과학원 농업환경부장 안옥선▷경상남도 농업기술원장 이상대◇과장급〈승진〉▷대변인 방혜선▷고객지원담당관 최범석▷농자재산업과장 김경선▷국립농업과학원 유기농업과장 고병구▷〃 농촌환경자원과장 김미희▷〃 유해생물팀장 이승돈▷국립원예특작과학원 기획조정과장 선준규▷〃 채소과장 김승유▷〃 도시농업과장 정명일▷〃 약용작물과장 장재기▷〃 인삼특작이용팀장 김동휘▷〃 배연구소장 강삼석▷국립축산과학원 기술지원과장 오형규▷〃 초지사료과장 김원호〈전보〉▷청장비서관 최종태▷농촌지원국 지도정책과장 박경숙▷〃 기술보급과장 김봉환▷〃 재해대응과장 정준용▷국립농업과학원 운영지원과장 인우충▷〃 기술지원팀장 홍성진▷〃 작물보호과장 이상계▷국립식량과학원 기획조정과장 정찬식▷〃 운영지원과장 오관석▷〃 생산기술개발과장 백인열▷국립원예특작과학원 기술지원과장 이명숙▷〃 화훼과장 서효원▷〃 사과연구소장 김명수▷국립축산과학원 운영지원과장 이근석◇도원국장〈승진〉▷경상남도 농업기술원 연구개발국장 홍광표◇서기관〈승진〉▷국립농업과학원 운영지원과 하궁수▷국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소 윤주영
▲문화재청◇고위공무원〈승진〉▷문화재보존국장 조현중◇과장급〈전보〉▷국립고궁박물관 유물과학과장 김인규▷〃 건축문화재연구실장 배병선▷〃 안전방재연구실장 김덕문▷〃 국립부여문화재연구소장 이주헌
▲서울시〈소방재난본부〉◇지방소방준감(3급) 진급▷소방재난본부 예방과장 이홍섭◇지방소방정(4급) 진급▷용산소방서장 최송섭▷노원소방서장 김윤섭〈서울연구원〉▷부원장 김경혜
▲영상물등급위원회▷공연추천부장 민병준▷영상콘텐츠부장 류종섭▷영화부장 노승오
▲한국조폐공사◇관리직 임용▷홍보협력실장 강현철
▲공무원연금공단◇임원 전보▷연금본부장 권홍집◇이사대우 승진▷지부총괄본부장 이준◇1급 승진▷복지사업실장 박인선▷전략홍보실장 김춘형▷서울지부장 심재월▷창조혁신팀장 여환희◇부서장 전보▷감사실장 송도영▷은퇴설계지원실장 김성우▷기획조정실장 송진호▷총무인사실장 박중관▷리스크관리실장 정지도
▲보훈공단〈사무직 1급〉▷행정지원실 이상진▷대구보훈병원 조성제▷인천보훈병원 개원준비단 이용재
▲한국철도시설공단▷영남본부장 김효식▷기획재무본부 미래사업기획처장 성영석▷〃 법무처장 홍성욱▷건설본부 건설계획처장 윤혁천▷〃 일반철도처장 기인도▷기술본부 수송계획처장 연덕원▷〃 차량처TF장 최종호▷시설본부 재산용지처장 김공수▷해외사업본부 인니지사TF장 박창완▷시설장비사무소장 권영삼▷호남본부 재산지원처장 한병덕▷〃 시설관리처장 이종태▷충청본부 재산지원처장 정백▷〃 시설관리처장 이인희▷〃 건설기술처장 장봉희▷강원본부 시설관리처장 전기신
▲인천국제공항공사◇처장▷통합운영센터장 류진형▷재무처장 김권용▷경영지원처장 강판석▷인재개발원장 양기범▷정보통신처장 김상일▷운항지원처장 김필연▷항행처장 임윤상▷항공보안처장 김영식▷공항안전처장 문창배▷터미널시설처장 이동현
▲한국과학기술연구원(KIST)▷한·인도협력센터장 이승철▷연구개발실장 변덕용▷경영기획실장 강구인▷경영관리실장 주영철
▲한국문화관광연구원▷경영기획본부장 김성진▷문화연구본부장 이원태▷관광연구본부장 김상태▷콘텐츠산업경제연구센터장 김규원▷기획조정실장 이윤경▷경영지원실장 이정재▷문화여가정책연구실장 윤소영▷예술기반정책연구실장 박영정▷관광정책연구실장 김영준▷국제관광정책연구실장 이원희
▲한국생산기술연구원▷부원장 김정한〈연구소장〉▷뿌리산업기술연구소장 유승목▷융합생산기술연구소장 김홍석▷청정생산시스템연구소장 한만철▷미래산업전략본부장 이상목〈본부장〉▷서남지역본부장 김호성▷대경지역본부장 이강원▷미래산업전략본부 국가청정생산지원센터 소장 이귀호▷〃국가뿌리산업지원센터 소장 김성덕▷〃 국가산업융합지원센터 소장 김민선▷기획조정부장 정규채▷경영지원부장 구범모▷미래산업전략본부 창의엔지니어링센터 소장 이성호▷〃한국희소금속산업기술센터 소장 김범성▷대외협력부장 조성봉
▲한국청소년정책연구원▷부원장 이종원▷기획조정실장 최창욱▷활동·참여연구실장 임희진▷보호·복지연구실장 김경준▷자립·역량연구실장 김기헌▷통계·기초연구실장 김영지▷감사실장 이권수▷경영지원실장 권영걸
▲동북아역사재단◇처·소장급▷연구관리처장 김관원▷한일관계연구소장 장세윤◇실장급▷연구관리처 연구운영실장 황성준▷독도연구소 독도체험관장 홍면기▷동북아역사독도교육연수원 교수실장 김정현▷대외협력실장 이장욱
▲서울대▷행정대학원 부원장 정광호▷치의학대학원 교무부원장 권호범▷치의학대학원 학생부원장 명훈〈승진〉◇2급 정책관▷교무과장 김영찬▷연구정책과장 이선희▷인사교육과장 강석기◇3급 선임행정관▷장학복지과장 이인영▷공과대학 행정실장 김태춘▷시설지원과장 고광석▷교무과 이귀선▷시설기획과 이창국〈전보〉◇3급 선임행정관▷학생지원과장 김남중▷재무과장 노근숙▷입학관리과장 유경하
▲동아일보▷부사장 이희준▷논설주간 상무 김순덕▷출판편집인 상무 허엽▷고문 황호택 심규선◇논설위원실▷실장 박제균▷논설위원 국장급 정성희▷〃 부국장급 하종대▷〃 부장급 최영해·이철희◇편집국▷부국장 강수진〈부장〉▷산업 배극인▷국제 신석호▷사회 이명건▷스포츠 이원홍▷사진 이훈구〈부장급〉▷편집 조승업▷광주호남취재본부 임재영▷사진 안철민▷뉴스룸지원팀장 김영식▷편집지원팀장 임헌택◇미래전략연구소▷소장 신연수▷모바일전략TF팀장 강병기▷〃 부장급 석동빈◇미디어연구소▷소장 이진녕▷국장급 권순활◇지식서비스센터▷콘텐츠파트장 김규회◇교육연구소▷기획총괄팀장 이현두◇출판국〈부장급〉▷기획위원 이정훈▷주간동아팀장 서정보▷신동아팀장 김현미◇콘텐츠기획본부▷본부장 이기홍▷전문기자 국장급 계수미▷〃 부국장급 윤영호 이형삼◇경영전략실▷인재경영팀장 이정은◇AD본부▷본부장 박현진▷AD1팀장 백남진▷부장급 송진흡◇마케팅본부〈부장급〉▷서울팀장 박해기▷대구경북〃 이호열▷부산경남〃 최익성▷지방서부팀 이희섭▷신사업개발팀장 박삼규◇경영지원국〈국장급〉▷기획위원 겸 인촌기념회 사무국장 박태서〈부장급〉▷자산관리팀장 김선학▷시설관리팀장 최종진
▲미디어렙A▷부장급 정지원
▲채널A◇보도본부▷부본부장 정경준▷디지털통합뉴스센터장 황태훈〈부장 및 부장급〉▷정치 김승련▷사회 차지완▷정책사회 임도현▷국제 하태원▷문화과학 장기영▷스포츠 김상수▷뉴스이노베이션팀장 송미경▷뉴스룸지원팀장 김영식▷정책사회 광주호남취재본부 부장급 임재영▷뉴스이노베이션팀 〃 윤경민◇심의실▷실장 이진영▷심의팀 부장급 김대호◇경영지원본부▷재무회계팀장 김상완▷총무팀장 윤영섭▷자산관리팀장 김동건
▲조선일보◇승진〈차장대우〉▷사회부 최재훈
▲KBS▷보도본부장 이선재▷제작기술본부장 김순기▷시청자본부장 이완성▷네트워크센터장 직무대리 양창근
▲TV조선▷경영기획본부 채널사업단장 정종윤