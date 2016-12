詩的 예언가와 날카로운 개혁가, 밥 딜런의 두 얼굴을 보다

밥 딜런: 시가 된 노래들 1961~2012|밥 딜런 지음|서대경·황유원 옮김|문학동네|1568쪽|4만8000원



타란툴라|밥 딜런 지음|공진호 옮김|문학동네|240쪽|1만3800원



"위대한 미국의 노래 전통 속에서 새로운 시적(詩的) 표현을 창조했다." 스웨덴 한림원이 지난 10월 밥 딜런을 노벨문학상 수상자로 발표하면서 밝혔던 선정 이유다. 밥 딜런의 노벨문학상 수상을 계기로 국내에도 관련 서적과 음반이 쏟아지고 있다.



'밥 딜런: 시가 된 노래들 1961~2012'는 한글판 제목처럼 밥 딜런이 1961년 데뷔 당시부터 2012년까지 반 세기 동안 쓴 노래 387곡의 가사를 우리말로 옮긴 책이다. 1568쪽의 벽돌 두께 같은 엄청난 분량은 역설적으로 밥 딜런이 대중음악사에 끼쳤던 영향을 입증한다. 이 책을 읽는 가장 좋은 방법은 밥 딜런의 음반을 곁에 잔뜩 쌓아놓고 맘에 드는 곡의 노랫말부터 찾아가며 보고 듣는 것이다. 그 자체로 흥미로운 시청각 경험이 된다.





1969년 음반‘내슈빌 스카이라인’당시의 밥 딜런. /문학동네

그의 출세작이 됐던 1963년 음반 '자유분방한 밥 딜런(The Freewheelin' Bob Dylan)'부터 꺼내 든다. 국내 포크 가수들이 번안해서 불렀던 '불어오는 바람 속에(Blowin' in the Wind)'와 '너무 깊이 생각하지마, 괜찮아(Don't Think Twice, It's All Right)'가 담겨 있다. 이 두 곡은 트윈폴리오의 '바람만이 아는 대답'과 김광석의 '두 바퀴로 가는 자동차'라는 번안곡 제목으로 더욱 친숙하다.



'얼마나 많은 바다 위를 날아야 흰 비둘기는 모래 속에서 잠이 들까?'('불어오는 바람 속에')처럼 시적인 정취가 넘치는 구절이 적지 않다. 그 가운데 '모든 총을 만든 너희들, 모든 죽음의 비행기를 만든 너희들, 모든 커다란 폭탄을 만든 너희들'('전쟁의 귀재들')처럼 사회 비판적 내용들이 날카로운 비수처럼 박혀 있다. 예언자와 개혁가의 면모가 공존했던 점이야말로 초기 밥 딜런의 매력이었다. 한글판 번역은 서대경·황유원 두 시인이 맡았다.



'타란툴라'는 밥 딜런 이 1966년에 썼던 단 한 편의 소설이다. 비논리적이고 초현실주의적인 구절들이 무더기로 쏟아져서 영문학을 전공한 번역자조차 "아르튀르 랭보의 시와 환각제, 일정한 규칙이 없는 게임, 살바도르 달리의 초현실주의 그림의 콜라주(잘라 붙이는 기법)"라고 당혹감을 털어놓는다. 모호하고 복잡한 밥 딜런의 내면을 엿보는 듯한 즐거움은 있다. 물론 곤혹스럽기도 하다.