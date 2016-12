"선배님 존경합니다"…정채연X엄정화, 미녀 선후배 투샷

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]정채연이 엄정화와 인증샷을 공개했다.

정채연은 30일 자신의 인스타그램을 통해 "너무나도 아름다우신 엄정화 선배님 존경합니다. 엄정화 선배님 감사합니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 인증샷 촬영 중인 엄정화와 정채연의 모습이 담겨있다.

이어 얼굴을 맞댄 채 다정한 모습을 연출 중인 두 사람. 여기에 정채연은 브이 포즈를 취하며 깜찍함을 더했다.

특히 엄정화와 정채연는 카메라를 향해 환한 미소를 짓는 등 우월한 비주얼로 시선을 집중시켰다.

한편 엄정화는 지난 27일 자정 각종 음원사이트를 통해 정규 10집 'The Cloud Dream of the Nine(구운몽)'을 공개했다.

anjee85@sportschosun.com