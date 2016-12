전역 김재중, "에이 XX 날씨 좋다…볼살만큼은 지금 봄이 아니라 가을이다" 제대 전 글 화제

/김재중 트위터 캡처



JYJ 김재중이 국방의 의무를 마치고 돌아왔다.



30일 JYJ 김재중은 오전 경기도 용인에 위치한 제55사단에서 전역 신고식을 치르고 국방의 의무를 마쳤다.



이에 따라 현재 각종 포털사이트 실시간 검색어에는 김재중이 급부상하고 있다.



이 가운데 지난 2015년 3월 31일 입대한 김재중의 입대 전 모습이 재조명됐다.



특히 그는 군 입대 전 3월 28일과 29일 고려대학교 화정체육관에서 콘서트 'The Beginning of the End'를 열어 주목을 받았다.



당시 김재중은 자신의 SNS에 "날씨가 좋으니 더 슬프다. 요새는 벚꽃도 피고 '벚꽃엔딩'도 미안하지만 정말 지겹다"며, 이어 "매니저도 '오늘 날씨 참 좋네요'라고 말하더라. '에이, XX 날씨 좋다'라는 말이 나오더라. 요즘엔 다이어트도 안 한다. 그래서 4kg이 쪘다. 볼살만큼은 지금 봄이 아니라 가을이다"고 전해 눈길을 끌었다.



또 그는 머리를 짧게 자른 사진을 올리 며 "짧아지고있다! 곧 빠박이로 변신! 어제의 많은 지인들 스텝들 배우들 가족들 바쁜데도 보러와준 유천이(촬영잘하구^^),준수(일본공연잘하구^^) 그리고 우리 팬들때문에 많이 울고 웃고 소중한 시간 보내고 갑니다"라고 덧붙였다.



한편 김재중은 전역 하루 만인 31일 오후 7시 서울 코엑스 라이브플라자에서 미니 팬미팅을 열고 팬들과 시간을 보낼 예정이다