S.E.S, 20년 히스토리 담은 '러브 [스토리]' MV 오늘 공개

[스포츠조선닷컴 김영록 기자]레전드 걸그룹 S.E.S.가 스페셜 앨범 수록곡 'Love [story]'(러브 [스토리])의 뮤직비디오를 공개한다.

S.E.S.는 오늘 낮 12시 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV캐스트 등에서 'Love [story]' 뮤직비디오를 오픈하며, 지난 11월 28일 SM 'STATION'을 통해 발표된 'Love [story]'가 S.E.S. 히트곡 'Love'를 편곡해 2016년 버전으로 새롭게 탄생된 곡인 만큼, S.E.S.의 히스토리를 한 눈에 볼 수 있는 영상으로 구성, 음악 팬들의 이목을 집중시킬 전망이다.

특히, 이번 뮤직비디오에는 'Oh, My Love'(오 마이 러브), 'Dreams come true'(드림스 컴 트루), '너를 사랑해' 등 S.E.S. 대표곡들의 뮤직비디오 하이라이트는 물론, 이번 앨범 준비 과정까지 다채로운 모습이 담겨 뜨거운 반응이 기대된다.

또한 S.E.S.는 금일(30일) 0시 공식 홈페이지(ses.smtown.com), 유튜브 SMTOWN 채널에 더블 타이틀 곡 'Remember'(리멤버) 및 '한 폭의 그림(Paradise)' 뮤직비디오 티저 영상도 공개, 음원의 일부를 미리 확인할 수 있는 감각적인 영상으로 화제를 모아, 신곡에 대한 기대감이 고조되고 있다.

더불어 S.E.S.는 30일(금일), 31일 양일간 서울 세종대학교 대양홀에서 16년만의 단독 콘서트 'Remember, the day'(리멤버, 더 데이)를 개최, S.E.S. 히트곡은 물론 2017년 1월 2일 발매되는 스페셜 앨범의 신곡 무대까지 S.E.S.의 과거와 현재를 총망라한 공연으로 관객들을 매료시킬 예정이다.

뿐만 아니라 콘서트 둘째 날인 31일에는 밤 11시 30분부터 모바일 동영상 앱 옥수수(oksusu) 및 IPTV 플랫폼 Btv를 통해 공연 실황을 생중계, 팬들과 새해 카운트다운을 함께 해 더욱 큰 호응을 얻을 것으로 보인다.

