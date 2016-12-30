[인사] 헌법재판소 외

입력 : 2016.12.30 03:02
▲헌법재판소◇사무처 3급 승진▷재정기획과장 이형주◇과장전보▷국제정책과장 하정수(심판사무과장 겸임)▷총무과장 이성환▷협력행정과장 권순모▷정보화기획과장 최준수▷통일교육원 파견 정원국▷국방대 파견 석현철◇4급 전보▷법제연구과 하영화▷헌법재판연구원 연구교수부 교육팀 김혜영◇4급 승진▷재판관 비서관 이진석▷재정기획과 유준영▷국제정책과 임국희▷심판제도과 박재은
▲서울시◇전보〈3급 이상〉▷대변인 강태웅▷기후환경본부장 황보연▷행정국장 김인철▷관광체육국장 안준호▷한강사업본부장 유대룡▷도시재생본부 주거사업기획관 류훈▷민생사법경찰단장 강필영▷지역발전본부장 정수용▷기후환경본부 환경에너지기획관 정헌재▷상수도사업본부 부본부장 구아미▷서울시립대 행정처장 엄연▷인재개발원장 직무대리 정연찬▷경제진흥본부 창조경제기획관 주용태▷기획조정실 정책기획관 직무대리 박대우▷〃 재정기획관 직무대리 이원목▷〃 국제협력관 직무대리 이회승▷도시교통본부 보행친화기획관 직무대리 임동국▷안전총괄본부 안전총괄관 직무대리 이진용▷지역발전본부 동북권사업단장 김승원◇자치구 전출▷동대문구 부구청장 이창학▷강북구 부구청장 오해영▷중랑구 부구청장 이해우▷금천구 부구청장 이병한▷강동구 부구청장 김진만
▲한국일보◇승진▷이사 주필 황영식▷이사 콘텐츠본부장 황상진▷편집국장 이성철◇보직임명▷지방자치연구소장 겸 논설위원 고재학▷콘텐츠본부디지털콘텐츠국장직대 최연진▷AD전략국장 정영오
▲SBS◇예능본부▷예능본부장 남승용▷예능 2CP 안범진▷예능 3CP 유윤재◇편성실▷편성기획팀장 백정렬
▲서울시◇전보〈3급 이상〉▷대변인 강태웅▷기후환경본부장 황보연▷행정국장 김인철▷관광체육국장 안준호▷한강사업본부장 유대룡▷도시재생본부 주거사업기획관 류훈▷민생사법경찰단장 강필영▷지역발전본부장 정수용▷기후환경본부 환경에너지기획관 정헌재▷상수도사업본부 부본부장 구아미▷서울시립대 행정처장 엄연▷인재개발원장 직무대리 정연찬▷경제진흥본부 창조경제기획관 주용태▷기획조정실 정책기획관 직무대리 박대우▷〃 재정기획관 직무대리 이원목▷〃 국제협력관 직무대리 이회승▷도시교통본부 보행친화기획관 직무대리 임동국▷안전총괄본부 안전총괄관 직무대리 이진용▷지역발전본부 동북권사업단장 김승원◇자치구 전출▷동대문구 부구청장 이창학▷강북구 부구청장 오해영▷중랑구 부구청장 이해우▷금천구 부구청장 이병한▷강동구 부구청장 김진만
▲한국일보◇승진▷이사 주필 황영식▷이사 콘텐츠본부장 황상진▷편집국장 이성철◇보직임명▷지방자치연구소장 겸 논설위원 고재학▷콘텐츠본부디지털콘텐츠국장직대 최연진▷AD전략국장 정영오
▲SBS◇예능본부▷예능본부장 남승용▷예능 2CP 안범진▷예능 3CP 유윤재◇편성실▷편성기획팀장 백정렬