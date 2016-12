'라스' 빅뱅 지드래곤, 고마츠 나나와 열애설에 "정확하진 않아"

빅뱅 지드래곤이 열애설에 대해 입을 열었다.

28일 방송된 MBC '황금어장-라디오스타'는 'I'm so sorry, But I love you! 빅뱅' 특집 2탄이 전파를 탔다.

이날 지드래곤은 "올해 안에 결별설과 열애설이 모두 있었다"는 MC들의 말에 "올해에 다 있었냐"며 너스레를 떨었다.

앞서 지드래곤은 일본 모델 겸 배우 미즈하라 키코와 파파라치 사진에 찍히며 열애설에 휘말렸고, 이후 결별했다는 보도가 나왔다. 또 최근에는 지드래곤 개인 SNS 계정이 해킹돼 고마츠 나나와 찍은 사진이 유포되면서 열애설에 휘말렸다.

이에 MC들은 "그냥 '설'로 끝난 거냐"고 물었고, 지드래곤은 "(연애는) 아직 정확하지 않다"고 답했다. 이어 결별도 정확하지 않냐는 질문에는 "내가 인정하면 (그분과) 만난 게 되는 거냐. 그러면 둘 다 확실하지 않다"고 말했다.

지드래곤은 "'설'은 계속해서 있을 생각이다. 난 연애하는 감정을 되게 중요시한다"며 "인정을 하고 안 하고는 개인의 문제이지만, 나 같은 경우는 유명인이기 때문에 여성분 입장에서 봤을 때 여성분이 피해가 클 거라고 생각한다. 만약 나랑 만났던 사람 중에 사귀는 걸 오픈하고 싶은 사람이 있었다면 오픈했을 거 같다"고 솔직하게 밝혔다.

또 지드래곤은 "대중들에게 알 권리가 있지만, 내가 알릴 의무는 없다고 생각한다"고 말했다. <스포츠조선닷컴>