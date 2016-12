'라디오 스타' 승리, "지용이 형 사진은 멋진데, 난 자고 있는 사진 찍힌다" 셀프 디스 화제… 네티즌 "방송 후 양사장 호출할듯"

/MBC 방송 캡처



'라디오스타' 승리가 솔직한 셀프 디스로 시청자들에 웃음을 선사했다.



28일 방송된 MBC '황금어장 라디오스타'는 "I'm so sorry, But I love you! 빅뱅" 특집 2탄으로 꾸며져 빅뱅의 지드래곤, 탑, 태양, 대성, 승리가 출연했다.



이날 승리는 자신의 열애설부터 직접 주최한 화려한 파티, 중국의 스타 성룡과의 일화까지 다양한 에피소드를 공개해 눈길을 끌었다.



특히 그는 지드래곤이 일본 배우 겸 모델 미즈하라 키코와 고마츠 나나 등과의 스캔들에 대해 이야기하던 도중 "지용이 형 사진은 멋있게 찍히지 않나. 저는 자는 사진이나 찍힌다"라고 말해 모두를 당황하게 만들었다.



앞서 지난 2012년 일본 유명 주간지 '프라이데이'에 승리와 잠자리를 했다는 여성의 주장과 함께 그가 상반신을 벗은 채 잠들어있는 사진이 공개되 논란이 인 바 있다.



뿐만 아니라 승리는 지난주 방송에서도 멤버들이 그의 자고 있는 사진을 찍어 SNS에 올리는 것에 대해 "제가 자고 있는 사진 찍히는 거에 트라우마가 있다. 자고 있을 때 찰칵 소리가 들리면 너무 싫다"며 셀프 디스를 해 폭소를 자아내기도 했다.



이날 '라디오스타' 방송을 접한 네티즌들은 "승리 진 짜 매력 터져ㅋㅋㅋㅋ 이러다 승리한테 입덕할 듯(Jiwo****)", "이래서 형들이 좋아하나 봄(qlql****)", "승리 핵꿀잼 오랜만에 크게 웃었다(SDSP****)", "승리가 하드캐리(Sirn****)", "승리가 그 동안 못한 예능 푸는군(Ekfr****)", "오늘 방송 이후 양사장님께 호출 당하실듯(lsm0****)" 등의 반응을 보였다.