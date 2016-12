우주소녀, 타이틀곡 M/V 티저 공개..몽환+신비..4일 컴백

[OSEN=정준화 기자] 걸그룹 우주소녀가 타이틀곡 '너에게 닿기를' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

우주소녀의 소속사 스타쉽엔터테인먼트측은 27일 네이버 V라이브및 공식 SNS채널를 통해 'WJSN 2017.01.04 MUSIC VIDEO TEASER From_우주소녀 Just tell me why 손을 뻗어 닿을 수 있게' 라는 글과 함께 뮤직비디오 티저영상 을 공개했다. 영상 속에는 우주소녀 멤버들이 시간과 공간이 정지된 듯한 몽환적인 세계속 마치 마법이 풀려나는 듯한 모습이 담겨있다. 신비로운 배경과 우주소녀 멤버들의 청순하면서도 발랄한 매력이 어우러지며 시선을 사로잡는다.

뮤직비디오는 지난 '비밀이야'에 이어 김지용 감독이 참여하였다. '비밀이야'로 짝사랑을 이야기했다면, 이번 타이틀곡 '너에게 닿기를' 은 운명적인 사랑에 발을 내딛는 소녀의 수줍은 심정을 이야기한다. 소녀들의 마음 안에서 ‘사랑’ 과 ‘설렘’을 향한 기대감이 커지는 과정을 우주소녀의 세계관속에 담아냈다.

우주소녀의 타이틀곡 '너에게 닿기를'은 다채로운 코드 진행에 시원하고 강렬한 비트가 더해진 댄스팝 트랙으로, 운명적인 사랑에 조심스레 발을 내딛는 소녀의 수줍은 모습을 담아낸 아기자기한 가사와 유니크한 멜로디 라인이 어우러져 우주소녀의 상큼발랄한 매력이 더욱 돋보인다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트측은 "이번 앨범을 통해 소녀들의 성장 스토리를 음악, 뮤직비디오 그리고 스타일등을 통해 담아낼 예정이다. 많은 관심과 기대 부탁드린다."고 전했다.





한편 우주소녀 (설아, 엑시, 보나, 성소, 은서, 다영, 다원, 수빈, 선의, 여름, 미기, 루다, 연정)는 내달 4일 세 번째 미니앨범 'FROM.우주소녀'을 발매하고 13인조 완전체로 본격적인 활동에 나설 예정이다. /joonamana@osen.co.kr