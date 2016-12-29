[인사] 국세청 외

입력 : 2016.12.29 03:03
▲국세청◇고위 공무원 전보▷부산지방국세청 성실납세지원국장 김진현◇고위 공무원 승진▷부산지방국세청 징세송무국장 정철우▷미국 국세청(파견) 조정목◇부이사관 전보▷서울지방국세청 징세관 박석현
▲한국도로공사◇부처장급▷원주지사장 윤경종▷비상경영전략실(T/F) 미래경영팀장 이용구▷기획조정실 기획팀장 이상재▷〃 도로조사팀장 박건태▷창조전략처 창조전략팀장 이영건▷휴게시설처 휴게시설운영팀장 신동익▷영업처 영업정책팀장 박희원▷도로처 도로관리팀장 이장희▷교통처 첨단교통팀장 임철훈▷〃 교통기계팀장 조준환▷건설처 건설계획팀장 봉영채▷설계처 설계계획팀장 박중규▷사업개발처 사업계획팀장 정국영▷ITS처 ITS계획팀장 김희중▷도로교통연구원 품질시험센터장 이청▷인재개발원 부원장 박성환▷해외사업단장 엄인섭▷수도권건설사업단장 류종득▷광주순환건설사업단장 김주성▷김포포천건설사업단장 설승환▷창녕밀양건설사업단장 선병일▷수도권본부 관리처장 배명열▷〃 스마트하이패스동부센터장 윤성호▷인천지사장 김주연▷시흥지사장 장성조▷군포지사장 정영윤▷화성지사장 나병철▷경기광주지사장 현영학▷동서울지사장 우정원▷이천지사장 하태근▷강원본부 관리처장 차동민▷충주지사장 최경석▷강릉지사장 유한상▷엄정지사장 조성범▷대전충청본부 기술처장 박현섭▷천안지사장 김정열▷대전지사장 박창언▷진천지사장 노승렬▷영동지사장 박정희▷보은지사장 이석남▷충북본부준비단(T/F) 관리처장 석봉준▷〃 기술처장 김낙륭▷전북본부 관리처장 배왕규▷무주지사장 김흥태▷논산지사장 신성순▷진안지사장 강만기▷광주전남본부 관리처장 박정민▷광주지사장 임근용▷담양지사장 서성필▷구미지사장 곽영현▷대구지사장 장진영▷군위지사장 장후복▷상주지사장 임형택▷영천지사장 이은성▷영주지사장 정진화▷성주지사장 성기헌▷부산경남본부 관리처장 안의엽▷양산지사장 구남준▷진주지사장 송익준▷경주지사장 김남열▷스마트톨링추진단 시스템구축팀장 오원일▷초장대교량사업단(T/F) 연구단장 노한성▷인력개발원 연수원장 김기환▷해외사업단 이희종▷대관령지사장 박해천▷양양지사장 정훈▷전주지사장 윤현광▷순천지사장 허정철▷남원지사장 정용봉▷청송지사장 우창식▷부산경남본부 기술처장 류재하▷도로교통연구원 ITS인증평가센터장 김영문▷구례지사장 심보선▷고령지사장 원유종▷울산지사장 임관▷산청지사장 전준택▷고성지사장 이상원
▲LH(한국토지주택공사)◇본부장▷행복주택본부장 홍성덕◇부서장▷비서실장 김경철▷홍보실장 이치영▷미래전략실장 이용범▷사업계획실장 장충모▷판매보상기획처장 서기식▷총무고객처장 임정수▷인사관리처장 이재혁▷법무실장 원명희▷경영정보처장 최화묵▷인재개발원장 신숙진▷계약단장 이형우▷주거복지사업처장 홍현식▷주거복지지원처장 이문영▷주거자산관리처장 오주희▷중앙공동주택관리지원센터장 김선미▷중앙공동주택관리분쟁조정위사무국장 박용민▷도시계획처장 윤상용▷단지사업처장 안병구▷공간정보처장 류동춘▷환경교통단장 김욱환▷도시경관단장 이강문▷주택시설처장 조휘만▷주택원가관리처장 김사한▷수도권주택센터장 방정민▷산업단지처장 김원태▷뉴스테이사업처장 김희수▷남북협력처장 오채영▷해외도시개발지원센터장 곽학순▷행복주택계획처장 선병채▷도시재생계획처장 김형준▷도시건축사업단장 강동렬▷단지기술처장 고권흥▷건설안전처장 이규호▷중소기업협력단장 서제우▷연구지원처장 전해승▷서울지역본부 사업기획처장 김희중▷〃 판매보상처장 김용구▷〃 단지사업처장 유수철▷〃 주거복지사업처장 장가익▷〃 위례사업본부장 박계완▷〃 위례사업본부 사업단장 서희석▷〃 하남사업본부장 조부영▷〃 하남사업본부 사업관리단장 박성옥▷〃 하남사업본부 건설사업단장 소승영▷〃 양주사업본부장 권욱▷인천지역본부장 김수종▷인천지역본부 사업기획처장 이강준▷〃 판매보상처장 허준▷〃 주거복지사업처장 신영인▷〃 광명시흥사업본부장 성광식▷경기지역본부 사업기획처장 추교영▷〃 판매보상처장 권창호▷〃 단지사업처장 김경식▷〃 주택사업처장 정원용▷〃 주거복지사업처장 박광식▷〃 동탄사업본부장 유효열▷〃 동탄사업본부 건설사업단장 백인철▷부산울산지역본부장 최정식▷부산울산지역본부 사업관리단장 송창호▷〃 주거복지사업단장 옥희석▷강원지역본부장 심종래▷강원지역본부 주거복지사업단장 권혁례▷충북지역본부장 윤석총▷충북지역본부 주거복지사업단장 김종성▷대전충남지역본부 사업관리단장 김진태▷〃 건설사업단장 주인돈▷전북지역본부장 김완희▷전북지역본부 주거복지사업단장 황정섭▷광주전남지역본부장 이정기▷광주전남지역본부 사업관리단장 한병호▷〃 건설사업단장 양경모▷〃 주거복지사업단장 위성복▷대구경북지역본부장 한병홍▷대구경북지역본부 사업관리단장 이상기▷〃 건설사업단장 권대혁▷〃 주거복지사업단장 배호용▷경남지역본부 주거복지사업단장 송준경▷제주지역본부장 안근▷세종특별본부장 조성순▷세종특별본부 사업관리처장 유영래▷〃 단지사업처장 심형석▷미군기지본부장 조병일▷미군기지본부 용산사업단장 남기호
▲중소기업중앙회◇상임감사 임명▷지철호◇본부장 전보▷공제사업본부장 조진형◇부서장 전보▷조합정책실장 이창호▷산업정책실장 신상홍▷공제기금실장 이찬민▷감사실장 강지용▷회원진흥부장 임춘호▷사회공헌부장 김기훈▷유통서비스산업부장 김형락▷노란우산공제지원부장 임승종▷보증공제부장 이기중▷법무지원부장 윤현욱▷정보시스템부장 이수희▷글로벌지원부장 권영근▷무역촉진부장 최경영▷경기지역본부장 김정원▷광주전남지역본부장 조동석
▲한국신문협회◇승진▷전략기획부장 정우현
▲경희대〈서울캠퍼스〉▷미래정책원 행정부원장 권범석▷감사행정원 부원장 손용기▷대외협력처 발전기금팀장 겸 대외협력처 교류협력팀장 김동선〈국제캠퍼스〉▷부총장실 행정부처장 김학정▷사무처 관리부처장 겸 관리팀장 여근환▷대외협력처 대외협력부처장 노동섭▷정보처 행정부처장 채석현▷공과대학 행정실장 김평근▷체육부 행정부처장 주문균▷중앙도서관 학술연구지원팀장 이상분▷중앙도서관 주제정보팀장 조정연
▲한국도로공사◇부처장급▷원주지사장 윤경종▷비상경영전략실(T/F) 미래경영팀장 이용구▷기획조정실 기획팀장 이상재▷〃 도로조사팀장 박건태▷창조전략처 창조전략팀장 이영건▷휴게시설처 휴게시설운영팀장 신동익▷영업처 영업정책팀장 박희원▷도로처 도로관리팀장 이장희▷교통처 첨단교통팀장 임철훈▷〃 교통기계팀장 조준환▷건설처 건설계획팀장 봉영채▷설계처 설계계획팀장 박중규▷사업개발처 사업계획팀장 정국영▷ITS처 ITS계획팀장 김희중▷도로교통연구원 품질시험센터장 이청▷인재개발원 부원장 박성환▷해외사업단장 엄인섭▷수도권건설사업단장 류종득▷광주순환건설사업단장 김주성▷김포포천건설사업단장 설승환▷창녕밀양건설사업단장 선병일▷수도권본부 관리처장 배명열▷〃 스마트하이패스동부센터장 윤성호▷인천지사장 김주연▷시흥지사장 장성조▷군포지사장 정영윤▷화성지사장 나병철▷경기광주지사장 현영학▷동서울지사장 우정원▷이천지사장 하태근▷강원본부 관리처장 차동민▷충주지사장 최경석▷강릉지사장 유한상▷엄정지사장 조성범▷대전충청본부 기술처장 박현섭▷천안지사장 김정열▷대전지사장 박창언▷진천지사장 노승렬▷영동지사장 박정희▷보은지사장 이석남▷충북본부준비단(T/F) 관리처장 석봉준▷〃 기술처장 김낙륭▷전북본부 관리처장 배왕규▷무주지사장 김흥태▷논산지사장 신성순▷진안지사장 강만기▷광주전남본부 관리처장 박정민▷광주지사장 임근용▷담양지사장 서성필▷구미지사장 곽영현▷대구지사장 장진영▷군위지사장 장후복▷상주지사장 임형택▷영천지사장 이은성▷영주지사장 정진화▷성주지사장 성기헌▷부산경남본부 관리처장 안의엽▷양산지사장 구남준▷진주지사장 송익준▷경주지사장 김남열▷스마트톨링추진단 시스템구축팀장 오원일▷초장대교량사업단(T/F) 연구단장 노한성▷인력개발원 연수원장 김기환▷해외사업단 이희종▷대관령지사장 박해천▷양양지사장 정훈▷전주지사장 윤현광▷순천지사장 허정철▷남원지사장 정용봉▷청송지사장 우창식▷부산경남본부 기술처장 류재하▷도로교통연구원 ITS인증평가센터장 김영문▷구례지사장 심보선▷고령지사장 원유종▷울산지사장 임관▷산청지사장 전준택▷고성지사장 이상원
▲LH(한국토지주택공사)◇본부장▷행복주택본부장 홍성덕◇부서장▷비서실장 김경철▷홍보실장 이치영▷미래전략실장 이용범▷사업계획실장 장충모▷판매보상기획처장 서기식▷총무고객처장 임정수▷인사관리처장 이재혁▷법무실장 원명희▷경영정보처장 최화묵▷인재개발원장 신숙진▷계약단장 이형우▷주거복지사업처장 홍현식▷주거복지지원처장 이문영▷주거자산관리처장 오주희▷중앙공동주택관리지원센터장 김선미▷중앙공동주택관리분쟁조정위사무국장 박용민▷도시계획처장 윤상용▷단지사업처장 안병구▷공간정보처장 류동춘▷환경교통단장 김욱환▷도시경관단장 이강문▷주택시설처장 조휘만▷주택원가관리처장 김사한▷수도권주택센터장 방정민▷산업단지처장 김원태▷뉴스테이사업처장 김희수▷남북협력처장 오채영▷해외도시개발지원센터장 곽학순▷행복주택계획처장 선병채▷도시재생계획처장 김형준▷도시건축사업단장 강동렬▷단지기술처장 고권흥▷건설안전처장 이규호▷중소기업협력단장 서제우▷연구지원처장 전해승▷서울지역본부 사업기획처장 김희중▷〃 판매보상처장 김용구▷〃 단지사업처장 유수철▷〃 주거복지사업처장 장가익▷〃 위례사업본부장 박계완▷〃 위례사업본부 사업단장 서희석▷〃 하남사업본부장 조부영▷〃 하남사업본부 사업관리단장 박성옥▷〃 하남사업본부 건설사업단장 소승영▷〃 양주사업본부장 권욱▷인천지역본부장 김수종▷인천지역본부 사업기획처장 이강준▷〃 판매보상처장 허준▷〃 주거복지사업처장 신영인▷〃 광명시흥사업본부장 성광식▷경기지역본부 사업기획처장 추교영▷〃 판매보상처장 권창호▷〃 단지사업처장 김경식▷〃 주택사업처장 정원용▷〃 주거복지사업처장 박광식▷〃 동탄사업본부장 유효열▷〃 동탄사업본부 건설사업단장 백인철▷부산울산지역본부장 최정식▷부산울산지역본부 사업관리단장 송창호▷〃 주거복지사업단장 옥희석▷강원지역본부장 심종래▷강원지역본부 주거복지사업단장 권혁례▷충북지역본부장 윤석총▷충북지역본부 주거복지사업단장 김종성▷대전충남지역본부 사업관리단장 김진태▷〃 건설사업단장 주인돈▷전북지역본부장 김완희▷전북지역본부 주거복지사업단장 황정섭▷광주전남지역본부장 이정기▷광주전남지역본부 사업관리단장 한병호▷〃 건설사업단장 양경모▷〃 주거복지사업단장 위성복▷대구경북지역본부장 한병홍▷대구경북지역본부 사업관리단장 이상기▷〃 건설사업단장 권대혁▷〃 주거복지사업단장 배호용▷경남지역본부 주거복지사업단장 송준경▷제주지역본부장 안근▷세종특별본부장 조성순▷세종특별본부 사업관리처장 유영래▷〃 단지사업처장 심형석▷미군기지본부장 조병일▷미군기지본부 용산사업단장 남기호
▲중소기업중앙회◇상임감사 임명▷지철호◇본부장 전보▷공제사업본부장 조진형◇부서장 전보▷조합정책실장 이창호▷산업정책실장 신상홍▷공제기금실장 이찬민▷감사실장 강지용▷회원진흥부장 임춘호▷사회공헌부장 김기훈▷유통서비스산업부장 김형락▷노란우산공제지원부장 임승종▷보증공제부장 이기중▷법무지원부장 윤현욱▷정보시스템부장 이수희▷글로벌지원부장 권영근▷무역촉진부장 최경영▷경기지역본부장 김정원▷광주전남지역본부장 조동석
▲한국신문협회◇승진▷전략기획부장 정우현
▲경희대〈서울캠퍼스〉▷미래정책원 행정부원장 권범석▷감사행정원 부원장 손용기▷대외협력처 발전기금팀장 겸 대외협력처 교류협력팀장 김동선〈국제캠퍼스〉▷부총장실 행정부처장 김학정▷사무처 관리부처장 겸 관리팀장 여근환▷대외협력처 대외협력부처장 노동섭▷정보처 행정부처장 채석현▷공과대학 행정실장 김평근▷체육부 행정부처장 주문균▷중앙도서관 학술연구지원팀장 이상분▷중앙도서관 주제정보팀장 조정연