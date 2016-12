'라디오스타' 승리, '위대한 개츠비 영향 받아 3층 규모 크리스마스 파티 열어'… 알고보니 XX파티?

/MBC 라디오스타



'라디오스타'에 출연한 승리가 '개츠비' 급 '파티 피플'임을 인증한다.



28일 방송되는 MBC '황금어장 라디오스타'는 지난주에 이어 "I'm so sorry, But I love you! 빅뱅" 특집 2탄으로 꾸며져 빅뱅의 지드래곤, 탑, 태양, 대성, 승리가 출연한다.



이날 방송에서 승리는 자신이 주최했던 화려한 크리스마스 파티에 대해 언급할 예정이다.



최근 진행된 '라디오스타' 녹화에서 승리는 영화 ‘위대한 개츠비’에 영향을 받아 3층 규모의 화려한 파티를 계획했음을 고백해 통큰 '파티 피플'임을 인증했다.



당시 파티에 참석했던 지드래곤은 “여자분들은 풀착장 드레스와 남자들은 다 턱시도..”라며 화려했던 파티 현장에 대해 설명했다.



이어 그는 자신의 휴대전화에 저장된 파티 사진을 함께 공개했고, 이를 본 MC들은 물론 빅맹 멤버들까지 놀라움을 감추지 못했다고 전해져 궁금증을 자아낸다.



뿐만 아니라 승리는 자신이 주최한 파티가 기부파티였음을 밝혀 또다시 모두를 놀라게 했다는 후문이다.



특히 그는 이런 통큰 삶을 가능하게 했던 아버지의 초현실적인 조언까지 공개할 것으로 전해져 더욱 기대를 모으고 있다.



한편 빅뱅이 출연하는 '라디오스타' 507회는 이날 밤 11시10분에 방송된다.