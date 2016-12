스타워즈 '레아 공주' 캐리 피셔, 유작은 딸과 함께 출연한 작품… 내년 8월 개봉 예정인 이 작품은?

/영화 스타워즈 스틸컷



'스타워즈'의 레아 공주 캐리 피셔가 심장마비로 사망한 가운데, 그의 유작으로 남은 스타워즈 에피소드8에서 캐리 피셔가 실제 딸과 함께 출연한 사실이 알려져 가슴을 먹먹하게 하고 있다.



피셔 가족의 대변인인 사이먼 홀즈는 27일(현지시간) "캐리 피셔가 이날 오전 8시 55분 세상을 떠났다"고 밝히면서 내년 8월 개봉 예정인 '스타워즈' 시리즈 최신작이 그의 유작이 됐다. 그는 지난해 그는 2015년 '스타워즈:깨어난 포스'에 이어 에피소드 8에도 딸 빌리 루어드와 함께 출연했다.



캐리 피셔는 지난 23일 영국 런던에서 출발해 미국 캘리포니아 주 로스앤젤러스로 향하던 유나이티드 항공 여객기에서 심장마비 증상을 호소해 귀국과 동시에 병원에서 집중 치료를 받았다. 하지만 결국 5일 만에 유명을 달리했다.



가수 에디 피셔와 가수 겸 배우인 데비 레이놀즈 사이에서 태어나 어렸을 적부터 끼를 발산한 캐리 피셔는 1973년 연극 'Irene'를 통해 데뷔했다.



그는 1977년 개봉한 '스타워즈 에피소드 4 - 새로운 희망'에서 레아 공주 역을 맡으며 유명세를 타기 시작했고, 이후 작가이자 배우로 활발한 활동을 펼쳤다.



7편에서 저항군장교 케이델 코 코닉스역으로 잠시 출연했던 빌리 루어드는 8편에서는 비중있는 역할을 맡은 것으로 알려졌다.



캐리 피셔의 사망 소식을 접한 네티즌들은 "그렇게 아름다우셨던 분이 천국으로 가셨네요(maru****)", "못보게 되서 아쉽네요. 명복를 빕니다( yoon****)", "은하계로 떠나셨네요.. 스타워즈 팬들의 가슴속에는 영원히 레아 공주로 기억될 거에요(fion****)", "May the force be with you(time****)", "하필 스타워즈 로그원 개봉날에...(kjw2****)", "나의 어린시절을 함께했던 레아 공주님(coug****)" 등의 반응을 보이며 애도의 뜻을 전했다.