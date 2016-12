'힙합의 민족2' 치타, 세월호 애도곡 '옐로 오션' 음원 발매… 노래 부르던 치타도 '울컥'

/치타 인스타그램 캡처



'힙합의 민족2'에서 콜라보를 선보였던 치타와 장성환이 '옐로 오션' 음원을 발매한다.



27일 방송된 JTBC '힙합의 민족2'에서 치타와 장성환은 세월호 참사를 주제로 한 노래 '옐로 오션(Yellow Ocean)'을 불러 눈시울을 자극하는 등 호평을 받았다.



'옐로 오션'은 세월호 희생자의 무사 귀환을 바라며 사용하는 노란 리본이 바다를 덮을 때까지 애도를 멈추지 않겠다는 메시지가 담겨있다.



세월호 참사의 안타까움을 담은 피아노 선율이 주를 이루는 이 노래는 "흐르는 세월 속 잊지 않을 세월, 호 우리의 빛 그들의 어둠을 이길 거야 Yellow Ribbons in the Ocean 진실은 침몰하지 않을 거야 Yellow Ribbons in the Ocean. Ocean. Oh shine"이라는 가사로 듣는 이들의 눈물샘을 자극했다.



특히 곡의 총 길이는 정확히 4분16초로, 세월호 참사 당일을 상징해 눈길을 끈다.



'옐로 오션'의 무대를 본 출연자와 관객, 그리고 노래를 부른 치타도 끝내 감정을 참지 못하고 눈물을 보였다.



방송 직후 주요 포털사이트 실시간 차트 상위권에 오르는 등 큰 관심을 받은 '옐로 오션'의 음원은 28일 자정 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개됐 다.



이 소식을 접한 네티즌들은 "남성분이 랩시작할때......울컥(jaeh****)", "밖에 누구 없어요 할때 진짜 오열했다(igre****)", "동영상보는데 눈물나서 제대로 끝까지 보지도 못했습니다(miwo****)", "의미있는 좋은 노래 만들어줘서 너무 고마워요(kode****)", "가사가 주옥같다(asfz****)" 등의 반응을 보였다.