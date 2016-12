[단독] 치타, 모두를 울린 세월호 추모 '옐로오션' 수익 기부한다

[스포츠조선 박현택 기자] 런닝타임은 4분 16초.

래퍼 치타가 2014년 4월16일 세월호 참사를 애도하는 노래 'Yellow Ocean'의 음원 수익금을 전액 기부한다

27일 방송된 '힙합의 민족2'는 출연자와 방청객, 시청자 모두가 울었다. 준결승전에 오른 핫칙스 가문의 치타와 장성환은 세월호 희생자 유가족과 국민이 지켜보는 앞에서 'Yellow Ocean'이라는 곡의 무대를 선보였다. 노란 리본이 바다를 덮을 때까지 애도를 멈추지 않겠다는 메시지가 담긴 곡, 단어마다 정성과 고심이 느껴지는 가사와 마음을 울리는 비트가 하염없는 눈물을 쏟게 했다.

27일 자정 음원사이트에 공개된 이 곡은 치타와 장성환이 작곡을, DJ Juice와 치타 작사를, DJ Juice가 편곡을 맡았다.치타는 음원 수익금을 기부하기로 결정했다. 세월호 희생자를 위해서 쓰여질 예정이지만 정확한 기부처는 논의 중이다. 다음은 'Yellow Ocean'의 가사.

그 땐 눈 감고 눈 뜰 때 숨 쉬는 것도 미안해서 난 입을 틀어막고 두 손 모아 기도하길 반복 했어

단언코 진실도 있었지 인양해야 할 건 진실은 이제 조금씩 떠오르고 있어

규명이 빠진 진상 그들은 의지가 없고 구경 하고 다 조작 오보 연기였고 그 뒤로 많은 날이 지났지만 오늘도 기억해

우린 촛불과 함께 밝혀야 할 것들이 남았기에

지금쯤이면 누구보다 아름다웠을 피지 못한 꽃들과 희망 도대체 무엇을 위한 일이었는지 이유도 모른 채 아직 거기 있을

가엾고 죄 없는 이들과 아이들

거긴 그 사람들의 심장처럼 차갑지 않길 남은 이들의 시린 가슴이 하루라도 빨리 낫길 좋은 곳으로 가야 할 너희들을 아직 맘 편히

놓아주지 못해 미안해 잊지 않을 게요

흐르는 세월 속 잊지 않을 세월 호 우리의 빛 그들의 어둠을 이길 거야 Yellow Ribbons in the Ocean

진실은 침몰하지 않을 거야 Yellow Ribbons in the Ocean Ocean Oh shine

밖에 누구 없어요? 벽에다 치는 아우성 얼마나 갑갑했어요? 난 그 때만 생각하면 내 눈물이 앞을 가려

지금은 2016 잊지 말아야 돼 당시에 빅이슈 이 얘길 가져온 이유

but 시간이 흐르면서 잊혀져 가는 세월 배워야 할 시기에 왜 이런 일을 당해야만 했냐고

대체 왜 아무것도 하지 않았어 그 시간 동안 알 수 없어 바다 보다 더 차가운 그들의 맘

선배여야만 했던 아이들은 여전히 18살 친구로 머물러 수많은 사망자 실종자 학생뿐 아닌 이들

자랑스러운 영웅들까지도 거기선 편안하길 바래요 아직 봄이 많이 춥네 그때 일처럼 거긴 어때요?

흐르는 세월 속 잊지 않을 세월 호 우리의 빛 그들의 어둠을 이길 거야 Yellow Ribbons in the Ocean

진실은 침몰하지 않을 거야 Yellow Ribbons in the Ocean Ocean Oh shine

나의 봄이 아직 시린 이유 떨어지는 꽃잎이 너무나 슬픈 이유 기우는 배 주위에 파도처럼 시간이 흘러가도 잊지마 잊지마

눈물에 젖은 꽃잎 우리의 봄 반성 없는 그들 미안함은 우리의 몫 그 날 이후 코앞까지 드리운 시작만 있지 끝이 안 보이는 그리움

Remember 4 16 Remember 4 16 눈물이 차올라 내 가슴 속에 새겨진 2014년 4월 16일

Remember 4 16 Remember 4 16 눈물이 차올라 내 가슴 속에 새겨진 2014년 4월 16일

흐르는 세월 속 잊지 않을 세월 호 우리의 빛 그들의 어둠을 이길 거야 Yellow ribbons in the Ocean

진실은 침몰하지 않을 거야 Yellow ribbons in the Ocean Ocean Oh shine

흐르는 세월 속 잊지 않을 세월 호 우리의 빛 그들의 어둠을 이길 거야

Yellow Ribbons in the Ocean 진실은 침몰하지 않을 거야

Yellow Ribbons in the Ocean Ocean Oh shine Yellow Ribbons in the Ocean 진실은 침몰하지 않을 거야 Yellow Ribbons in the Ocean Ocean Oh shine

Remember 4 16 Remember 4 16 눈물이 차올라 내 가슴 속에 새겨진 2014년 4월 16일