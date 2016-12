악동뮤지션 사춘기 완결 트랙리스트 풀공개…이찬혁 전곡 작사·작곡

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 악동뮤지션이 2017년 1월 3일 자정 0시 선보일 '사춘기(하)'의 트랙리스트를 전격 공개했다.

28일 오전 YG엔터테인먼트(이하 YG)는 공식 블로그를 통해 악동뮤지션 '사춘기(하)' 앨범의 트랙리스트 포스터가 게재됐다.

트랙리스트 포스터 속 악동뮤지션은 평소 발랄하면서도 천진난만한 모습과는 또 다른 진지하면서도 분위기 있는 남매의 모습을 담고 있어 이번 앨범에 대한 궁금증을 더욱 배가시킨다.

'사춘기(하)'는 데뷔앨범 'PLAY' 이후 두번째 정규앨범이자 '사춘기(상)' 앨범에 이어 악동뮤지션의 사춘기를 완결하는 앨범이다. 그 동안 악동뮤지션의 모든 앨범이 그래왔듯이 이번에도 이찬혁이 전곡 작사, 작곡을 맡았다.

'생방송', '리얼리티', '오랜 날 오랜 밤', '못생긴 척', 'CHOCOLADY', 'YOU KNOW ME', '집에 돌아오는 길', '그때 그 아이들은' 등 총 8곡을 담고 있는 이번 앨범은 태어난 순간부터 성장하고 집에 들어와 지난 추억을 회상하는 시간의 흐름 순으로 배열돼 있다.

순수하면서도 재기발랄하며 재치 있는 음악으로 많은 사랑을 받은 악동뮤지션이 이번에는 어떤 음악적 성장으로 가요계를 놀라게 할 지 기대를 모으고 있다.

한편, 악동뮤지션은 오늘 '청음시사회 : 사춘기 극장'을 통해 20분 분량의 뮤지컬 쇼트 필름 '사춘기 : 겨울과 봄 사이'를 최초로 상영하며 2017년 1월 1일 오후 1시에 네이버 VLIVE를 통해 공개한다. 이어 1월 3일 자정 0시, '사춘기(상)'에 이어 악동뮤지션의 사춘기 모든 감정을 느낄 수 있는 풀앨범 '사춘기(하)'를 공개할 예정이다.

