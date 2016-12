‘1월 컴백’ 우주소녀, 시크릿 필름 공개..소녀미 ‘뿜뿜’

[OSEN=강서정 기자] 걸그룹 우주소녀가 시크릿 필름 영상을 공개하며 오는 4일 컴백에 대한 기대감을 높였다.

우주소녀의 소속사 스타쉽엔터테인먼트측은 28일 네이버 V라이브및 공식 SNS채널를 통해 'WJSN 2017.01.04 SECRET FILM From_우주소녀 Just tell me why 손을 뻗어 닿을 수 있게' 라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 우주소녀 멤버들은 네이비와 그레이를 매칭한 스쿨룩을 입고 청순하고 사랑스러운 매력을 발산하고 있다. 특히 제주도의 풍광을 배경으로 청량감 넘치는 소녀들의 모습은 보는 이들의 시선을 사로잡으며 컴백에 대한 기대감을 높였다.

소속사 측은 “우주소녀의 이번 앨범은 소녀들의 성장스토리를 담고 있다. 음악, 영상, 스타일링을 통해 이를 전달할 예정. 많은 기 대와 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편 우주소녀 (설아, 엑시, 보나, 성소, 은서, 다영, 다원, 수빈, 선의, 여름, 미기, 루다, 연정)는 내달 4일 세 번째 미니앨범 'FROM.우주소녀'을 발매하고 13인조 완전체로 본격적인 활동에 나설 예정이다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 스타쉽엔터테인먼트 제공