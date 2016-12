엄정화 "인기 되찾으리란 기대 없어..무대 증명하고파" 소감

[OSEN=선미경 기자] 가수 엄정화가 컴백했다. 과거의 인기를 되찾겠다는 마음이 아닌, 여전히 멋지게 노래할 수 있다는 걸 증명하고 싶은 마음이다.

엄정화는 27일 0시 새 정규음반 'The Cloud Dream of the Nine(구운몽)'을 발표했다. 앞서 지난 26일 SBS '가요대전'을 통해 컴백 첫 번째 무대를 공개하면서 디바의 귀환을 알렸다.

엄정화는 새 음반 발매에 앞서 자신의 SNS에 "이번 앨범으로 예전의 인기를 되찾으리라는 기대나 포부는 없어요. 여전히 멋지게 무대에 설 수 있고 새로운 노래를 부를 수 있다는 걸 증명하고 싶었습니다"라고 시작하는 글을 게재해 눈길을 끌었다.

이어 "우리나라에서 여자 솔로 가수로서 제 나이에 해내기엔 제약이 너무 많기 때문이죠. 목에 문제가 생긴 후에 포기해야 했던 그 시간들로 앞으로의 시간들을 채울 수 없다는 이유가 제일 컸고요."라고 가수로 컴백하게 된 이유를 직접 밝혔다.

또 엄정화는 "오늘 첫 무대를 갖습니다. 대기실에 앉아 있으니 마음이 너무 일렁입니다. 울고 싶을 만큼 감사할 분들이 너무 많아서요. 시상식 때보다 더 강한 마음으로 인사하고 싶어요"라며 이번 음반 작업을 함께 해준 미스틱엔터테인먼트의 윤종신을 비롯한 많은 스태프들에게 감사 인사를 전했다.

엄정화는 "그리고 조영철 프로듀서 와 김이나 작가 님. 두 사람 없인 이번 앨범 가능하지 못했어요. 응원하고 기다려주고 믿고 만들어주어서 감사해요. 미스틱의 음악을 대하는 마음이 너무나도 멋지고 감동입니다. 음원이 어떨지 반응이 어떨지 보다 더 큰 사람들을 얻었습니다. 이제 곧 첫무대에 오릅니다. 오늘 이 소중한 무대를 즐기겠습니다"라고 인사했다. /seon@osen.co.kr

[사진]미스틱 제공