'컴백' 엄정화, 몽환·판타지 넘나드는 '콘셉트 개척자'

[스포츠조선 조윤선 기자] 8년 만에 가수로 컴백한 '가요계의 퀸' 엄정화의 새 앨범이 드디어 베일을 벗었다.

엄정화의 10집 정규 앨범 'The Cloud Dream of the Nine(구운몽)'이 27일 0시 더블 타이틀곡을 포함한 선공개곡의 음원 및 뮤직비디오가 공개되었다.

이번에 선공개된 곡은 더블타이틀곡 'Dreamer(드리머)'와 'Watch Me Move(워치 미 무브)'를 비롯해 샤이니 종현이 피처링에 참여한 'Oh Yeah(오예)'와 '버들숲' 등 총 4곡으로, 공개 직후 각종 국내 음원 사이트를 통해 호평을 받고 있다.

음원과 함께 공개된 더블 타이틀곡 'Dreamer'와 'Watch Me Move'의 뮤직비디오 역시 반응이 뜨겁다.

'Dreamer' 뮤직비디오 속 엄정화는 블랙 스완을 연상케 하는 의상과 여전한 카리스마, 농염함이 짙게 묻어나는 군무로 '퀸의 귀환'을 제대로 알렸다. 'Watch Me Move'에서는 엄정화만이 소화해낼 수 있는 파격적인 콘셉트, 화려한 의상과 메이크업, 강렬한 퍼포먼스를 선보여 탄성을 자아낸다.

특히, 두 곡의 뮤직비디오는 몽환과 판타지, 섹시와 파격 등 다양한 분위기를 담아내며, 늘 새로운 콘셉트을 제시하는 엄정화의 개척 정신을 엿보게 했다.

또한 앨범 공개와 맞물려 진행한 네이버 V앱 '카운트다운 라이브: Umazing'에서 엄정화는 두 타이틀곡 'Dreamer'와 'Watch Me Move'의 화려한 퍼포먼스를 라이브로 선보였으며, 앨범 소개 및 앨범 작업 중 에피소드를 나누는 등 컴백을 기념하는 시간을 가졌다. 엄정화는 "실감이 안 났는데 막상 첫 무대를 하고 나니 이 기분을 즐기고 싶고, 정말 행복하고 감사하다"며 눈물 어린 발매 소감을 남기기도 했다.

이날 V앱 현장에는 타이틀곡 'Dreamer' 작업에 함께한 윤상을 비롯해 윤종신, 정재형, 이적, 브라운아이드걸스, 홍진경, 이혜영, 서우, 채정안, 천우희 등 동료 뮤지션 및 배우들이 함께 해 열띤 응원과 힘을 더했다.

또 엄정화는 어제(26일) 오후 진행한 SBS '2016 SAF 가요대전'에도 출연해 신곡 퍼포먼스는 물론 빅뱅 탑과 오랜 만에 재회하여 변치 않은 케미를 뽐냈던 'D.I.S.C.O(디스코)'와 히트곡 '배반의 장미' 무대도 선보여 폭발적인 호응을 이끌어내기도 했다.

한편 엄정화는 오는 29일 '2016 KBS 가요대축제'에 출연해 신곡 퍼포먼스 무대 및 그룹 몬스타엑스, 마마무 화사와 함께 컬래버레이션 무대를 꾸밀 예정이다.

