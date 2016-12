'뮤뱅' 트와이스부터 방탄소년단까지 'X-MAS 선물 세트' (종합)

[스포츠조선 조윤선 기자] '뮤직뱅크'가 종합선물세트 같은 무대를 선사했다.

23일 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서는 하반기 연말결산을 맞아 90년대 가요 순위 프로그램으로 많은 사랑을 받았던 '가요톱10'을 재현했다.

가장 먼저 무대를 장식한 아이오아이는 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 깜찍한 스쿨룩을 입고 무대에 올랐다. 아이오아이는 '픽 미'부터 '드림 걸스', 'Whatta Man', '너무너무너무'까지 리믹스 메들리를 선보여 팬들을 열광하게 만들었다.

이어 '가요톱10'에서 데뷔한 아이돌의 무대를 2016년 데뷔한 아이돌이 재현하는 특별한 무대가 공개됐다. 펜타곤은 H.O.T.의 '전사의 후예', 임팩트는 젝스키스의 '학원별곡', SF9는 신화의 '해결사', 스누퍼는 god의 '어머님께'를 선보였다. 무대의상과 헤어스타일은 물론 복고풍 자막까지 더해져 90년대 '가요톱10'의 분위기를 완벽하게 재현했다.

소나무와 업텐션의 '바꿔 부르기 무대'도 공개됐다. 소나무는 업텐션의 '하얗게 불태웠어'를, 업텐션은 소나무의 '넘나 좋은 것'을 불렀다. 소나무는 블랙으로 무장한 강렬한 걸크러시 매력을 발산했고, 핑크색 무대 의상을 입은 업텐션은 상큼발랄한 무대를 완성했다.

트와이스는 귀여운 산타걸로 변신해 'TT'를 선보였고, 여자친구는 '너 그리고 나'를 열창하며 파워 청순의 진수를 뽐냈다. 또 MC 이서원은 솔빈이 속한 그룹 라붐의 '푱푱' 무대에 함께 올라 멤버들과 깜찍한 호흡을 자랑했다.

앤씨아-한동근-빅브레인-소울라티도는 '2016 하반기 발라드 리믹스' 무대를 꾸몄다. 산들의 '그렇게 있어줘'부터 에일리의 'IF YOU', 어반자카파의 '널 사랑하지 않아', 임창정의 '내가 저지른 사랑', 박효신의 '숨', 다비치의 '내 옆에 그대인 걸', 앤씨아의 '다음역', 한동근의 '그대라는 사치'까지 올 한해 인기를 끌었던 감미로운 발라드 무대를 선물했다.

두 번째 '바꿔 부르기 무대'는 트와이스와 오마이걸이 나섰다. 오마이걸은 트와이스의 'OOH-AHH하게'와 'CHEER UP'을, 트와이스는 오마이걸의 'Windy Day'와 '내 얘길 들어봐'를 불렀다. 평소에도 절친한 사이로 알려진 두 걸그룹은 자신들의 노래인 것처럼 무대를 완벽하게 소화해 팬들에게 선물 같은 무대를 선사했다.

걸그룹&보이그룹의 리믹스 무대도 공개됐다. 우주소녀는 에이핑크 '내가 설렐 수 있게', 원더걸스 'Why So Lonely', 씨스타 'I Like That', 언니쓰 'Shut Up', 라붐 '푱푱', 레드벨벳 '러시안룰렛', 우주소녀 '비밀이야'를 선보였고, 세븐틴은 빅스, 샤이니, 엑소 등의 노래를 리믹스했다.

마마무와 더이스트라이트의 1위곡 스페셜 스테이지도 이어졌다. 한동근, 임창정, 인피니트, 엑소, 갓세븐, 방탄소년단, 원더걸스, 태연, 여자친구 등 '뮤직뱅크' 1위곡을 열창했다.

이 밖에도 방탄소년단의 '피땀눈물', VIXX의 'Fantasy', BAP의 'Skydive', 세븐틴의 '붐붐', 나인뮤지스의 '입술에 입술' 등 무대도 공개됐다.

한편 이날 '뮤직뱅크'에는 방탄소년단, 트와이스, VIXX, 마마무, 세븐틴, 여자친구, BAP, 한동근, 아이오아이, 러블리즈, 라붐, 나인뮤지스A, SF9, 우주소녀, 오마이걸, 앤씨아, 업텐션, 임팩트, 펜타곤, 소나무, 스누퍼, 소울라티도, 빅브레인, 더 이스트라이트 등이 출연했다.

