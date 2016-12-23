[인사] 기획재정부 외

입력 : 2016.12.23 03:18
▲기획재정부▷환경에너지세제과장 윤승출
▲경남도◇실·국장, 부단체장 전보▷재난안전건설본부장 송병권▷행정국장 윤인국▷해양수산국장 김기영▷도시교통국장 박성제▷문화관광체육국장 이동규▷농정국장 장민철▷인재개발원장 박유동▷경남발전연구원 도정연구관 손태성▷미래산업본부장 직무대리 신종우▷환경산림국장 직무대리 안상용▷감사관 직무대리 이광옥▷기획조정실 정책기획관 박성민〈부시장〉▷진주시 박구원▷김해시 신대호▷밀양시 박석제▷거제시 서일준▷양산시 조현명〈부군수〉▷의령군 윤주각▷함안군 김종화▷창녕군 김종환▷고성군 오시환▷거창군 하태봉
▲코레일◇본사 실장▷인사노무실장 박철환▷재무관리실장 김기태◇지역 본부장▷경북본부장 이용우◇본사 처장▷언론홍보처장 인태명▷예산처장 한상덕▷물류계획처장 최흥섭◇지역본부 처장 및 역장〈대전충남본부〉▷대전역장 이민성〈광주본부〉▷시설처장 임오진▷전기처장 안종백▷광주송정역장 강병인〈전남본부〉▷경영인사처장 이계종〈경북본부〉▷전기처장 박용범〈대구본부〉▷시설처장 남진우〈부산경남본부〉▷차량처장 백종길
▲도로교통공단◇본부 처·실장▷감사실장 손현익▷창의지원처장 이상철▷회계처장 김병석▷정보보안처장 김은정▷공인검사처장 임호만▷단속장비처장 현철승▷사고분석개선처장 윤재석▷교육관리처장 이재훈▷교육운영처장 문태학▷미래창조교육처장 김남윤▷방송관리처장 김경녀▷면허민원처장 전용환▷미래전략연구처장 강수철◇지방 지부장 및 장장〈지부장〉▷부산시 이상민▷인천시 최승원▷경기도 신승철▷충청북도 김윤일▷대전·충청남도 한영섭▷광주·전라남도 김만배▷경상북도 문정식▷울산·경상남도 박원범〈운전면허시험장장〉▷도봉 전주현▷강서 양노숙▷서부 강석원▷북부 민경진▷울산 이강오▷용인 정재욱▷안산 황수일▷강릉 최용삼▷태백 김문겸▷충주 김기석▷대전 정우택▷전북 박경제▷전남 김경석▷광양 박영진▷제주 최병상◇부장▷서울시지부 사고조사부장 나재필▷〃 안전교육부장 곽문수▷부산시지부 안전지원부장 송준규▷대구시지부 안전조사검사부장 김세근▷〃 안전교육부장 예동오▷인천시지부 안전지원부장 이홍기▷〃 안전조사부장 이석훈▷경기도지부 안전지원부장 신재원▷강원도지부 〃 김성욱▷〃 안전조사검사부장 김용석▷〃 안전교육부장 이상걸▷충청북도지부 〃 황윤상▷전라북도지부 안전시설부장 성락훈▷〃 안전교육부장 이정상▷경상북도지부 안전지원부장 박재영▷제주도지부 안전교육부장 양성영〈한국교통방송〉▷광주본부 방송지원부장 윤영훈▷〃 방송기술부장 박종혁▷인천본부 방송지원부장 기경문▷제주본부 〃 현병주〈운전면허시험장〉▷강남 면허시험부장 김청기 ▷〃 최창운▷도봉 면허지원부장 임의철▷도봉 면허시험부장 고영우▷강서 면허지원부장 윤세기▷강서 민원부장 라신희▷강서 면허시험부장 우덕균▷서부 면허지원부장 정인문▷서부 면허시험부장 유진선▷인천 면허지원부장 이영호▷대전 면허시험부장 양철호
▲건강보험심사평가원▷업무상임이사 최명례
▲전북대◇부총장급▷교학부총장 김재민▷대외협력부총장 정성석▷대학원장 안행근◇처장급▷교무처장 고동호▷학생·취업지원처장 박주미▷산학연구처장 이철로▷기획조정본부장 김학용▷소통복지본부장 손재권▷국제협력본부장 윤명숙▷한스타일캠퍼스조성본부장 안득수▷개교 70주년 기념사업추진단장 양병우◇부처장급▷교원인사부처장 이식▷교무학사부처장 박준석▷학생지원부처장 박상열▷취업지원부처장 이일재▷산학협력부처장 김만영▷연구지원부처장 최복▷R&D전략센터장 김대석▷정책기획부본부장 김건▷소통복지부본부장 박용진▷발전지원부본부장 유남희▷홍보실장 조기영▷국제협력 제1부본부장 이형우▷언어교육부본부장 겸 국제협력 제2부본부장 이교우▷입학부본부장 백승우▷한스타일캠퍼스조성부본부장 최병숙▷큰사람교육개발부원장 김현경
▲경남도◇실·국장, 부단체장 전보▷재난안전건설본부장 송병권▷행정국장 윤인국▷해양수산국장 김기영▷도시교통국장 박성제▷문화관광체육국장 이동규▷농정국장 장민철▷인재개발원장 박유동▷경남발전연구원 도정연구관 손태성▷미래산업본부장 직무대리 신종우▷환경산림국장 직무대리 안상용▷감사관 직무대리 이광옥▷기획조정실 정책기획관 박성민〈부시장〉▷진주시 박구원▷김해시 신대호▷밀양시 박석제▷거제시 서일준▷양산시 조현명〈부군수〉▷의령군 윤주각▷함안군 김종화▷창녕군 김종환▷고성군 오시환▷거창군 하태봉
▲코레일◇본사 실장▷인사노무실장 박철환▷재무관리실장 김기태◇지역 본부장▷경북본부장 이용우◇본사 처장▷언론홍보처장 인태명▷예산처장 한상덕▷물류계획처장 최흥섭◇지역본부 처장 및 역장〈대전충남본부〉▷대전역장 이민성〈광주본부〉▷시설처장 임오진▷전기처장 안종백▷광주송정역장 강병인〈전남본부〉▷경영인사처장 이계종〈경북본부〉▷전기처장 박용범〈대구본부〉▷시설처장 남진우〈부산경남본부〉▷차량처장 백종길
▲도로교통공단◇본부 처·실장▷감사실장 손현익▷창의지원처장 이상철▷회계처장 김병석▷정보보안처장 김은정▷공인검사처장 임호만▷단속장비처장 현철승▷사고분석개선처장 윤재석▷교육관리처장 이재훈▷교육운영처장 문태학▷미래창조교육처장 김남윤▷방송관리처장 김경녀▷면허민원처장 전용환▷미래전략연구처장 강수철◇지방 지부장 및 장장〈지부장〉▷부산시 이상민▷인천시 최승원▷경기도 신승철▷충청북도 김윤일▷대전·충청남도 한영섭▷광주·전라남도 김만배▷경상북도 문정식▷울산·경상남도 박원범〈운전면허시험장장〉▷도봉 전주현▷강서 양노숙▷서부 강석원▷북부 민경진▷울산 이강오▷용인 정재욱▷안산 황수일▷강릉 최용삼▷태백 김문겸▷충주 김기석▷대전 정우택▷전북 박경제▷전남 김경석▷광양 박영진▷제주 최병상◇부장▷서울시지부 사고조사부장 나재필▷〃 안전교육부장 곽문수▷부산시지부 안전지원부장 송준규▷대구시지부 안전조사검사부장 김세근▷〃 안전교육부장 예동오▷인천시지부 안전지원부장 이홍기▷〃 안전조사부장 이석훈▷경기도지부 안전지원부장 신재원▷강원도지부 〃 김성욱▷〃 안전조사검사부장 김용석▷〃 안전교육부장 이상걸▷충청북도지부 〃 황윤상▷전라북도지부 안전시설부장 성락훈▷〃 안전교육부장 이정상▷경상북도지부 안전지원부장 박재영▷제주도지부 안전교육부장 양성영〈한국교통방송〉▷광주본부 방송지원부장 윤영훈▷〃 방송기술부장 박종혁▷인천본부 방송지원부장 기경문▷제주본부 〃 현병주〈운전면허시험장〉▷강남 면허시험부장 김청기 ▷〃 최창운▷도봉 면허지원부장 임의철▷도봉 면허시험부장 고영우▷강서 면허지원부장 윤세기▷강서 민원부장 라신희▷강서 면허시험부장 우덕균▷서부 면허지원부장 정인문▷서부 면허시험부장 유진선▷인천 면허지원부장 이영호▷대전 면허시험부장 양철호
▲건강보험심사평가원▷업무상임이사 최명례
▲전북대◇부총장급▷교학부총장 김재민▷대외협력부총장 정성석▷대학원장 안행근◇처장급▷교무처장 고동호▷학생·취업지원처장 박주미▷산학연구처장 이철로▷기획조정본부장 김학용▷소통복지본부장 손재권▷국제협력본부장 윤명숙▷한스타일캠퍼스조성본부장 안득수▷개교 70주년 기념사업추진단장 양병우◇부처장급▷교원인사부처장 이식▷교무학사부처장 박준석▷학생지원부처장 박상열▷취업지원부처장 이일재▷산학협력부처장 김만영▷연구지원부처장 최복▷R&D전략센터장 김대석▷정책기획부본부장 김건▷소통복지부본부장 박용진▷발전지원부본부장 유남희▷홍보실장 조기영▷국제협력 제1부본부장 이형우▷언어교육부본부장 겸 국제협력 제2부본부장 이교우▷입학부본부장 백승우▷한스타일캠퍼스조성부본부장 최병숙▷큰사람교육개발부원장 김현경