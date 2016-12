호랑이 장인과 한솥밥… "사위, 우승하자" "넵, 단장님"

[삼성화재 신치용 단장과 에이스 박철우 선수 스토리]



- 지난해 감독 물러나 단장

철우한테 장인 못부르게 했는데 감독 떼고나니 바로 장인어른~

- 공익마치고 복귀한 사위 선수

장인이 "살빼라 운동해라" 잔소리… 제 허리 다칠까봐 애도 못안게 해

- 두 사람 합쳐 우승경력만 23번

"팀 성적 낮아… 열심히 뛰겠다"





20일 낮 경기 용인 삼성화재 배구단 연습장. 정장을 입은 키 184㎝ 장인과 이보다 15㎝ 더 큰 사위가 함께 코트에 섰다. "철우랑 같이 사진 찍는 거 거북한데…." 사위 이름을 막 부르는 장인은 팔짱을 끼고 어색하게 웃었다. 사위는 이런 장인의 양쪽 어깨를 감싸고 "연습장은 오랜만이시죠?" 하며 웃었다.



이들은 감독 시절 한국 배구 최다 우승(프로 8번, 실업 9번)을 일군 신치용(61) 삼성화재 배구단 단장과 현역 선수 중 최다(6번) 우승 경력을 가진 삼성화재 에이스 박철우(31)다. 이들의 우승 경력을 합치면 23번이나 된다. 이들이 이렇게 카메라 앞에 선 것은 2013년 삼성화재가 우승한 이후 3년 만이라고 했다. 그때는 감독과 선수 사이였다.





이미지 크게보기 한국 배구 사상 최강의 장인과 사위라고 해도 좋을 이들은 역경을 이겨내고 우승컵을 들어올리던 시절의 추억을 함께 떠올렸다. 명가 재건의 꿈을 꾸는 지금 삼성화재 배구단이 처한 현실 때문일 것이다. 신치용(왼쪽) 삼성화재 배구단 단장과 돌아온 에이스 박철우가 연습장 코트에서 배구공을 맞잡았다. 뒤로는 그동안 삼성화재가 차지한 역대 우승기가 걸려 있다. /박상훈 기자

신 감독은 지난해 단장이 됐고 그간 공익 근무를 다녀온 박철우는 지난 2일 복귀전을 치렀다. 그사이 팀은 지난 시즌 창단 이후 처음으로 챔피언 결정전에 나가지 못했고 올 시즌은 7개 팀 중 5위까지 떨어졌다. 밥 먹듯 우승하던 왕년의 삼성이 아니다. 선수도 대부분 바뀌었다. 우승 멤버는 유광우, 김명진 정도다.



그 사이 장인과 사위 관계도 달라졌다. 박철우는 2011년 신 단장의 딸 혜인(31)씨와 결혼식을 올리기 전 신 단장과 약속했다. 감독직에 있는 한 절대 장인이라고 부르지 말 것, 집에서 보더라도 절대 배구 얘기는 하지 말 것 두 가지였다.



신 단장은 경기 도중 박철우가 못하면 온갖 육두문자를 날리며 눈을 부라렸다. TV 중계로 이 모습을 본 신 단장의 아내와 친구들이 "박 서방한테 해도 너무한다"고 말렸지만 그는 "중학생 때부터 봐온 제자인데, 뭐 어떠냐"고 넘겼다.



지난해 감독에서 물러난 뒤 박철우가 대뜸 "이제 장인어른이라고 불러도 되겠습니까?" 하고 물었다. 그때부터 박철우는 집에선 신 단장을 장인어른이라고 부른다. 감독 시절 독한 훈련으로 유명했던 신 단장도 "사위는 백년손님 아니냐"며 "나도 감독 떼고 나니 사위가 두렵더라"고 했다. 그래도 아직까지 '박 서방'이란 말은 못 하겠단다.



복귀를 앞두곤 박철우에게 '살 빼라' '산 뛰어라'며 잔소리를 많이 했다. 팀이 어려웠기 때문이다. 겉으론 "난 너 안 믿어. 훈련량을 믿지. 선수 하나로 팀이 왔다 갔다 하면 그게 팀이냐"고 했지만 신 단장도 내심 팀 에이스인 사위의 이른 복귀를 원했다. 딸 혜인씨에겐 "철우 허리 아프면 안 되니까 아기도 못 안게 해" 하고 당부했다.



요즘 신 단장과 박철우 가족은 걸어서 10분 거리인 한동네에 산다. 복귀 후 집에 들어오기 어려운 사위 대신 신 단장이 자주 손녀들을 돌본다.



감독 시절 카리스마 넘치던 신 단장은 후방으로 물러난 요즘이 더 힘들다고 했다. 팀 성적도 성적이지만 입이 있어도 하고 싶은 말을 못 해서 스트레스를 받는다고 했다. "감독이 있는데 단장이 함부로 얘기할 수 있나요. 경기장은 매일 나가지만 연습장엔 눈치 보여서 못 갑니다."



감독 시절 그렇게 나무라던 사위에게도 가끔 카카오톡 메시지만 보낸다. 혹시 괜한 말이 나올까 봐 팀이나 전술 얘기는 안 하고 개인 기술 얘기만 한다. 그것도 몇 번을 '자체 검열'해서 보낸다. '힘 빼고 리듬감 있게 해라' '너무 욕심 내지 마라' 등이다. 사위는 "좀 더 가르쳐주십시오. 팀이 어렵습니다" 하지만 그의 대답은 "네가 다 아는 얘기다"로 끝난다.



그런 장인을 아는 사위는 더 열심이다. 지난 2일 복귀 후 성적도 좋다. 공격 성공률은 50.9%로 10위, 블로킹은 9위다. 팬들 사이에선 "2년 전보다 더 잘한다"는 말도 나온다.



박철우는 현대캐피탈에서 삼성화재로 팀을 옮긴 첫 시즌(2010~2011시즌) 얘기를 꺼냈다. 당시 삼성화재는 전반기까지 최하위를 맴돌았다. 신 감독은 연습 때 영국 록그룹 퀸의 '위 아 더 챔피언스'를 틀었고 박철우도 해본 적 없는 리시브 훈련을 새벽까지 했다.



박철우는 "우리는 다시 올라갈 수 있다"며 "새로 시작 한다는 생각으로 헌신하겠다"고 했다. 그는 왼쪽 팔을 보여줬다. 영어로 '몸이 그대를 거부하면 몸을 초월하라(If your nerve, deny you. Go above your nerve'라고 쓰여 있었다.



신 단장도 2010~2011시즌을 회상했다. "그때 '가슴으로 배구하자' '팀을 위해 헌신하자'는 말을 많이 했습니다. 저희 아직 끝나지 않았습니다."