[인사] 국무총리실 외

입력 : 2016.12.20 03:04
▲국무총리실◇고위공무원 전보▷농림국토해양정책관 이효진
▲국방부▷정보화기획관실 사이버방호정책담당관(기술서기관) 박남희▷국방전산정보원 자원정보화과장(기술서기관) 이광제
▲농촌진흥청◇고위공무원 전보▷국립축산과학원 축산자원개발부장 이상재
▲중소기업청◇서기관 전보▷인천지방중소기업청 창업성장지원과장 신성식▷중소기업정책국 지역특구과 박만용
▲중소기업진흥공단◇1급 승진▷고객행복실 김병수▷기업금융처 조한교▷국제협력처 이성희▷성과보상사업처 김정열▷강원지역본부 이우수▷광주지역본부 황창범▷전남동부지부 이종철▷칭다오중소기업지원센터 석동인◇2급 승진▷홍보실 이창섭▷기획조정실 양동민▷인재경영실 박정근▷인재경영실 윤인규▷기업금융처 류치문▷인력개발처 김춘근▷청년창업사관학교 김성희▷서부권경영지원처 문현선▷전남지역본부 국광태
▲한국조세재정연구원▷부원장(겸 재정연구본부장) 김정훈▷조세연구본부 세수추계패널센터 센터장 오종현
▲서울대병원▷진료부원장 김연수
▲신아일보▷광고국 부장 최영승
▲BBS불교방송◇승진▷경영본부장 겸 경영기획국장 김종천▷방송본부장 겸 보도국장 강동훈▷방송본부 TV제작국장 겸 TV편성부장 신현중▷〃 TV제작국 TV제작부장 한지윤▷〃 기술영상국 Radio기술부장 최승용▷울산불교방송 사업부장 이상관◇인사▷경영본부 포교사업국장 권병훈▷방송본부 Radio제작국장 최윤희▷〃 방송본부 기술영상국장 박시하▷법무감사팀장 겸 경영본부 경영기획국 기획홍보부장 이진영▷경영본부 경영기획국 총무부장 안해성▷〃 마케팅부장 안훈▷만공회TF팀장 겸 경영본부 포교사업국 전법후원부장 전승환▷경영본부 포교사업국 사업1부장 김재동▷〃 사업2부장 박호창▷방송본부 보도국 정치외교부장 이현구▷〃 경제산업부장 신두식▷뉴미디어TF팀장 겸 방송본부 보도국 사회부장 양창욱▷방송본부 보도국 문화부장 전경윤▷〃 Radio제작국 Radio편성부장 박주원▷〃 Radio제작부장 문태준▷〃 아나운서부장 최은경▷방송본부 기술영상국 TV기술부장 진규삼▷〃 기술전략팀장 박성일▷부산불교방송 방송부장 박영록▷〃 사업부장 최상만▷광주불교방송 방송부장 조기종▷〃 사업부장 김홍범▷대구불교방송 방송부장 박명한▷〃 사업부장 배종식▷청주불교방송 방송부장 김동원▷〃 사업부장 민동기▷춘천불교방송 방송부장 박경수▷〃 사업부장 이중택▷울산불교방송 총괄국장 겸 방송부장 손상국
▲CBS◇승진▷선교TV본부 TV제작국장 심승현▷〃 시네마국장 최명진▷울산방송본부장 배상하▷강원영동방송본부장 김동혁▷전남방송본부장 유영혁◇전보▷마케팅본부 미디어아카데미센터장 이종성◇직제개편▷특임본부장 김준옥▷특임본부 특임국장 박만석▷미디어본부 보도국 논설위원실장 김승동▷마케팅본부 공연기획센터장 복진규
▲국방부▷정보화기획관실 사이버방호정책담당관(기술서기관) 박남희▷국방전산정보원 자원정보화과장(기술서기관) 이광제
▲농촌진흥청◇고위공무원 전보▷국립축산과학원 축산자원개발부장 이상재
▲중소기업청◇서기관 전보▷인천지방중소기업청 창업성장지원과장 신성식▷중소기업정책국 지역특구과 박만용
▲중소기업진흥공단◇1급 승진▷고객행복실 김병수▷기업금융처 조한교▷국제협력처 이성희▷성과보상사업처 김정열▷강원지역본부 이우수▷광주지역본부 황창범▷전남동부지부 이종철▷칭다오중소기업지원센터 석동인◇2급 승진▷홍보실 이창섭▷기획조정실 양동민▷인재경영실 박정근▷인재경영실 윤인규▷기업금융처 류치문▷인력개발처 김춘근▷청년창업사관학교 김성희▷서부권경영지원처 문현선▷전남지역본부 국광태
▲한국조세재정연구원▷부원장(겸 재정연구본부장) 김정훈▷조세연구본부 세수추계패널센터 센터장 오종현
▲서울대병원▷진료부원장 김연수
▲신아일보▷광고국 부장 최영승
▲BBS불교방송◇승진▷경영본부장 겸 경영기획국장 김종천▷방송본부장 겸 보도국장 강동훈▷방송본부 TV제작국장 겸 TV편성부장 신현중▷〃 TV제작국 TV제작부장 한지윤▷〃 기술영상국 Radio기술부장 최승용▷울산불교방송 사업부장 이상관◇인사▷경영본부 포교사업국장 권병훈▷방송본부 Radio제작국장 최윤희▷〃 방송본부 기술영상국장 박시하▷법무감사팀장 겸 경영본부 경영기획국 기획홍보부장 이진영▷경영본부 경영기획국 총무부장 안해성▷〃 마케팅부장 안훈▷만공회TF팀장 겸 경영본부 포교사업국 전법후원부장 전승환▷경영본부 포교사업국 사업1부장 김재동▷〃 사업2부장 박호창▷방송본부 보도국 정치외교부장 이현구▷〃 경제산업부장 신두식▷뉴미디어TF팀장 겸 방송본부 보도국 사회부장 양창욱▷방송본부 보도국 문화부장 전경윤▷〃 Radio제작국 Radio편성부장 박주원▷〃 Radio제작부장 문태준▷〃 아나운서부장 최은경▷방송본부 기술영상국 TV기술부장 진규삼▷〃 기술전략팀장 박성일▷부산불교방송 방송부장 박영록▷〃 사업부장 최상만▷광주불교방송 방송부장 조기종▷〃 사업부장 김홍범▷대구불교방송 방송부장 박명한▷〃 사업부장 배종식▷청주불교방송 방송부장 김동원▷〃 사업부장 민동기▷춘천불교방송 방송부장 박경수▷〃 사업부장 이중택▷울산불교방송 총괄국장 겸 방송부장 손상국
▲CBS◇승진▷선교TV본부 TV제작국장 심승현▷〃 시네마국장 최명진▷울산방송본부장 배상하▷강원영동방송본부장 김동혁▷전남방송본부장 유영혁◇전보▷마케팅본부 미디어아카데미센터장 이종성◇직제개편▷특임본부장 김준옥▷특임본부 특임국장 박만석▷미디어본부 보도국 논설위원실장 김승동▷마케팅본부 공연기획센터장 복진규