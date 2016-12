엑소의 겨울 감성발라드, 'For Life' 오늘 자정 공개

[스포츠조선닷컴 김영록 기자]엑소(EXO)의 겨울 감성을 물씬 느낄 수 있는 새 앨범이 드디어 베일을 벗는다.

엑소는 18일 밤 12시 멜론, 지니, 네이버 뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 2016 겨울 스페셜 앨범 'For Life'(포 라이프)의 전곡 음원을 공개하며, 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV캐스트 등을 통해 단편 영화 스타일의 감각적인 영상으로 구성된 타이틀 곡 'For Life' 뮤직비디오도 동시 오픈할 예정이어서, 글로벌 음악 팬들의 폭발적인 반응이 예상된다.

특히, 엑소의 이번 겨울 앨범 타이틀 곡 'For Life'는 감미로운 피아노 선율과 아름다운 스트링 연주의 조화가 돋보이는 팝 발라드 장르로, 가사에는 평생 한 사람만 바라보겠다는 로맨틱한 내용을 담아 따뜻한 겨울 분위기를 만날 수 있는 만큼, 연말 가요계를 다시 한번 엑소표 발라드로 물들일 전망이다.

또한 'Falling For You'(폴링 포 유)는 부드러우면서도 강한 보컬과 어쿠스틱 드럼이 조화롭게 어우러진 R&B 팝 장르의 곡으로, 하얗게 내리는 눈이 되어 사랑하는 이에게 닿고 싶은 마음을 표현한 가사가 인상적이며, 'What I Want For Christmas'(왓 아이 원트 포 크리스마스)는 팬들과 함께 맞이하는 다섯 번째 겨울을 기념함은 물론, 팬들을 향한 고마운 마음을 가사에 담아 감동을 선사하는 R&B 발라드 곡이어서 기대를 모은다.

더불어 중독성 있는 후렴구와 하루의 전부가 되어버린 그녀를 향한 강렬한 랩이 특징인 퓨전 힙합 장르의 'Twenty Four'(투앤티 포), 그녀가 있어 따뜻했던 지난 겨울에 대한 회상과 꿈속에서라도 다시 한번 그 순간을 느끼고 싶은 애틋함을 가사로 표현한 업템포 팝 R&B 장르의 'Winter Heat'(윈터 히트)까지 다채로운 장르의 5곡을 수록, 한층 풍성해진 엑소만의 특별한 겨울 감성을 만끽할 수 있다.

