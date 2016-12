[박소령의 올댓비지니스] 복덕방 아닙니다, 커뮤니티를 만드는 겁니다

'매거진 B' 2016년 송년호





박소령 스타트업 '퍼블리' 대표

"타이밍이 주요했다고 생각합니다. 세상은 하루가 다르게 변하고, '일'에 대한 정의와 기대 역시 시대를 거치면서 변모해 왔습니다. 사람들은 하루 종일 사무실에 박혀 있는 제도에 대해 의문을 던지고, 일에서 의미와 즐거움을 찾기 시작했죠." - 미겔 매켈비, 위워크(WeWork) 공동 창업자



올 10월 이후 강남역에 가보신 분 중 눈썰미가 좋은 분이라면 새로운 건물의 등장을 발견했을 것이다. '커뮤니티를 만드는 부동산 플랫폼' 기업 위워크가 한국에도 진출했기 때문이다. 2010년 뉴욕에서 시작한 이 회사는 6년 만에 전 세계 39개 도시에서 126개 코워킹 스페이스를 운영하면서 약 17조원에 달하는 기업 가치 규모로 급성장을 거듭하고 있다.



매거진 B 2016년 송년호는 위워크를 다룬다. 시대의 흐름을 한 발짝 앞서 읽어내고 이를 비즈니스 성과로 연결시킨 위워크를 만드는 사람들은 누구이며 이들의 생각 밑바탕에 어떤 철학이 담겨 있는지를 명징하게 전하는 데 초점을 두고 있다.



전 세계 위워크 공간에 있는 머그컵에는 'Do What You Love (당신이 사랑하는 일을 하라)'라는 글귀가 담겨 있고 'Making a life, not a living (생계를 꾸리는 것이 아닌 인생을 사는 것)'이라는 기업의 미션은 공간 이곳저곳에 새겨져 있다.





공동 창업자이자 위워크 브랜딩을 책임지고 있는 레베카 팰트로 노이만은 위워크는 부동산 기업이 아니라 커뮤니티 기업이고 사람들이 일하는 방식, 삶의 방식, 나아가 생각하는 방식을 바꾸는 일종의 움직임(movement)으로 여겨주길 바란다고 말한다. 미겔 매켈비는 서로에게 도움과 영감을 주는 사람들로 이루어진 글로벌 네트워킹 플랫폼을 상상했고, 이 출발점이 위워크를 다른 경쟁자와 구분 짓는 결정적 차이였다고 증언한다. 하버드 비즈니스 리뷰는 코워킹 스페이스를 사용하는 사람들의 세 가지 특징으로 자신의 일을 아주 의미 있게 여기고, 자기 규율과 동기부여에 강하며, 소속감과 공동체 의식을 중시하는 것을 꼽았는데 위워크는 이들을 묶어낸 느슨한 커뮤니 티를 거대한 비즈니스로 탄생시킨 셈이다.



그래서 이 책은 위워크라는 '공유 경제' 트렌드의 대표 주자 기업에 대한 궁금증을 가진 분들뿐만 아니라 '일'에 대해 새로운 가치를 부여하는 글로벌 2030세대의 가치관을 읽어내고 싶은 분들께 꼭 추천하고 싶다. 유려한 사진이 많아서 눈이 즐겁고, 얇은 분량이라 한 시간 이내에 금세 읽을 수 있다는 것도 큰 장점이다.