[인사] 농림축산식품부 외

입력 : 2016.12.17 03:02
▲농림축산식품부◇한국마사회▷회장 이양호◇농림수산식품기술기획평가원▷원장 오경태
▲환경부▷규제개혁법무담당관 정경화
▲국세청◇부이사관 전보▷성동세무서장 김대훈▷중부지방국세청 납세자보호담당관 김동일▷대전지방국세청 조사1국장 양동훈▷광주지방국세청 조사1국장 문희철▷국세청주류면허지원센터장 조성훈▷국세청 권순박 박석현 최상로 송바우 조정목◇과장급 전보〈국세청〉▷기획재정담당관 김재웅▷국세통계담당관 장일현▷감사담당관 이경열▷심사2담당관 최성일▷국제세원관리담당관 한창목▷법무과장 김오영▷부가가치세과장 민주원▷소득세과장 한경수▷전자세원과장 박병환▷소비세과장 장동희▷자본거래관리과장 김진호▷조사1과장 김진우▷소득지원과장 주기섭〈서울지방국세청〉▷감사관 이승수▷전산관리팀장 박진하▷조사1국 조사2과장 황도곤▷조사2국 조사1과장 김종환▷조사3국 조사관리과장 윤종건▷조사4국 조사관리과장 이응봉▷〃 조사1과장 박성훈▷조사3과장 이길용▷국제조사관리과장 정현철▷국제조사2과장 이동원(세무서장)▷용산 현재빈▷마포 박광수▷강서 김성준▷양천 이용군▷구로 조세희▷금천 박수복▷관악 곽동국▷삼성 박병수▷역삼 우영철▷동대문 신규명▷잠실 이인기▷노원 오상휴▷중랑세무서 개청준비단장 김예산〈중부지방국세청〉▷운영지원과장 최진구▷감사관 김상훈▷개인납세1과장 한경호▷징세과장 이경희▷조사1국 조사1과장 박영병▷조사2국 조사관리과장 김중욱▷〃 조사2과장 조계민▷조사3국 조사관리과장 양동구▷〃 조사1과장 김성동▷조사4국 조사1과장 박은학(세무서장) ▷남인천 박황보▷안산 정병룡▷수원 이호근▷성남 박종태▷분당 백승훈▷이천 신방환▷의정부 염학수▷포천 정평조▷남양주 이영중▷고양 김익태▷광명 김용관▷동고양 신우현▷김포 이경섭〈대전지방국세청〉▷성실납세지원국장 김국현▷조사2국장 김광규〈광주지방국세청〉▷성실납세지원국장 최재봉▷징세송무국장 최성영▷북광주세무서장 정순오〈대구지방국세청〉▷성실납세지원국장 최시헌▷징세송무국장 이영철▷조사2국장 배창경▷서대구세무서장 신종범▷남대구세무서장 최종욱〈부산지방국세청〉▷부산진세무서장 유병철▷해운대세무서 개청준비단장 임호택〈국세공무원교육원〉▷지원과장 한경선▷운영과장 이기열▷교수과장 정용대〈국세청〉▷윤승출(기획재정부) 이현규 김상윤 김태호 최회선 박정열 임상진(캐나다 국세청) 최재호 김승현 장철호◇과장급 공무원(일반임기제) 임명▷국세상담센터장 유성현◇초임세무서장▷영월 김해진▷강릉 김대근▷속초 박정준▷서대전 주효종▷충주 권승욱▷영동 권태성▷논산 이선주▷보령 전승배▷서산 우제홍▷예산 김휘영▷군산 박기현▷전주 정재윤▷북전주 나정엽▷순천 손도종▷여수 노삼식▷나주 임연▷해남 윤현구▷동대구 김영철▷포항 박병익▷안동 황남욱▷김천 전상은▷영주 최인우 이준홍▷서부산 윤영일▷동래 신예진▷동울산 정형엽▷마산 최승일▷통영 구제승▷진주 김광칠▷제주 안민규▷부산지방국세청 운영지원과장 손병환▷부산지방국세청 조사1국 조사관리과장 이준홍▷세종세무서 개청준비단장 정기현
▲부산시▷정무특보 이만수
▲한국방송광고진흥공사▷비상임이사 류환민
▲TV조선〈승진〉▷부국장 이진동
▲환경부▷규제개혁법무담당관 정경화
▲국세청◇부이사관 전보▷성동세무서장 김대훈▷중부지방국세청 납세자보호담당관 김동일▷대전지방국세청 조사1국장 양동훈▷광주지방국세청 조사1국장 문희철▷국세청주류면허지원센터장 조성훈▷국세청 권순박 박석현 최상로 송바우 조정목◇과장급 전보〈국세청〉▷기획재정담당관 김재웅▷국세통계담당관 장일현▷감사담당관 이경열▷심사2담당관 최성일▷국제세원관리담당관 한창목▷법무과장 김오영▷부가가치세과장 민주원▷소득세과장 한경수▷전자세원과장 박병환▷소비세과장 장동희▷자본거래관리과장 김진호▷조사1과장 김진우▷소득지원과장 주기섭〈서울지방국세청〉▷감사관 이승수▷전산관리팀장 박진하▷조사1국 조사2과장 황도곤▷조사2국 조사1과장 김종환▷조사3국 조사관리과장 윤종건▷조사4국 조사관리과장 이응봉▷〃 조사1과장 박성훈▷조사3과장 이길용▷국제조사관리과장 정현철▷국제조사2과장 이동원(세무서장)▷용산 현재빈▷마포 박광수▷강서 김성준▷양천 이용군▷구로 조세희▷금천 박수복▷관악 곽동국▷삼성 박병수▷역삼 우영철▷동대문 신규명▷잠실 이인기▷노원 오상휴▷중랑세무서 개청준비단장 김예산〈중부지방국세청〉▷운영지원과장 최진구▷감사관 김상훈▷개인납세1과장 한경호▷징세과장 이경희▷조사1국 조사1과장 박영병▷조사2국 조사관리과장 김중욱▷〃 조사2과장 조계민▷조사3국 조사관리과장 양동구▷〃 조사1과장 김성동▷조사4국 조사1과장 박은학(세무서장) ▷남인천 박황보▷안산 정병룡▷수원 이호근▷성남 박종태▷분당 백승훈▷이천 신방환▷의정부 염학수▷포천 정평조▷남양주 이영중▷고양 김익태▷광명 김용관▷동고양 신우현▷김포 이경섭〈대전지방국세청〉▷성실납세지원국장 김국현▷조사2국장 김광규〈광주지방국세청〉▷성실납세지원국장 최재봉▷징세송무국장 최성영▷북광주세무서장 정순오〈대구지방국세청〉▷성실납세지원국장 최시헌▷징세송무국장 이영철▷조사2국장 배창경▷서대구세무서장 신종범▷남대구세무서장 최종욱〈부산지방국세청〉▷부산진세무서장 유병철▷해운대세무서 개청준비단장 임호택〈국세공무원교육원〉▷지원과장 한경선▷운영과장 이기열▷교수과장 정용대〈국세청〉▷윤승출(기획재정부) 이현규 김상윤 김태호 최회선 박정열 임상진(캐나다 국세청) 최재호 김승현 장철호◇과장급 공무원(일반임기제) 임명▷국세상담센터장 유성현◇초임세무서장▷영월 김해진▷강릉 김대근▷속초 박정준▷서대전 주효종▷충주 권승욱▷영동 권태성▷논산 이선주▷보령 전승배▷서산 우제홍▷예산 김휘영▷군산 박기현▷전주 정재윤▷북전주 나정엽▷순천 손도종▷여수 노삼식▷나주 임연▷해남 윤현구▷동대구 김영철▷포항 박병익▷안동 황남욱▷김천 전상은▷영주 최인우 이준홍▷서부산 윤영일▷동래 신예진▷동울산 정형엽▷마산 최승일▷통영 구제승▷진주 김광칠▷제주 안민규▷부산지방국세청 운영지원과장 손병환▷부산지방국세청 조사1국 조사관리과장 이준홍▷세종세무서 개청준비단장 정기현
▲부산시▷정무특보 이만수
▲한국방송광고진흥공사▷비상임이사 류환민
▲TV조선〈승진〉▷부국장 이진동