[인사] 국세청 외

입력 : 2016.12.15 03:12
▲국세청◇부이사관 승진▷국세청 조사기획과장 이동운▷대전지방국세청 조사2국장 양동훈
▲조달청◇부이사관 승진▷감사담당관 황상근◇서기관 승진▷구매총괄과 안태석▷국유재산관리과 이우진
▲한국철도시설공단◇개방형 임용▷해외사업본부장 김도원▷KR연구원 기술연구처장 최원일
▲한국농수산식품유통공사◇상임이사▷부사장 겸 기획이사 이유성▷식품수출이사 백진석
▲한국방송광고진흥공사◇상임이사▷미디어사업본부장 성낙종▷광고영업본부장 민원식
▲한국수자원공사◇상임이사 발령▷부사장 김선영▷경영부문이사 곽수동▷사업관리부문이사 김봉재▷사업개발부문이사 박병돈▷한강권역본부이사 임성호
▲동국대▷법인사무처장 성효스님
▲조달청◇부이사관 승진▷감사담당관 황상근◇서기관 승진▷구매총괄과 안태석▷국유재산관리과 이우진
▲한국철도시설공단◇개방형 임용▷해외사업본부장 김도원▷KR연구원 기술연구처장 최원일
▲한국농수산식품유통공사◇상임이사▷부사장 겸 기획이사 이유성▷식품수출이사 백진석
▲한국방송광고진흥공사◇상임이사▷미디어사업본부장 성낙종▷광고영업본부장 민원식
▲한국수자원공사◇상임이사 발령▷부사장 김선영▷경영부문이사 곽수동▷사업관리부문이사 김봉재▷사업개발부문이사 박병돈▷한강권역본부이사 임성호
▲동국대▷법인사무처장 성효스님