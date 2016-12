세 살때 이 검사 해 보면, 장래가 보인다?

“아이가 범죄자가 되거나 사회의 ‘짐’이 될지는 세 살이면 예측할 수 있다. 그리고 어느 사회든 인구의 20%가 전체 범죄의 80%를 저지른다….”

.

영국 BBC 방송은 12일, 미국 듀크대의 테리 모핏 교수와 영국 킹스칼리지 런던 등의 공동 연구자가 ‘자연적인 인간행동(Nature Human Behaviour)’이란 저널에 게재한 이 같은 내용의 논문을 소개했다.



‘사회에 부담을 주는 소(少)인구집단의 유년시절 예측’(Childhood Forecasting of a Small Segment of the Population With Large Economic Burden)이라는 논문에서, 이들 연구진은 세 살 때 간단한 인지·행동 테스트를 한 아이들의 이후 삶을 추적한 결과, 유아 때의 이 테스트에서 낮은 점수를 기록한 아이들은 성인이 돼 범죄자가 되고 사회적 비용 부담을 증가시키는 경우가 많았다고 주장했다.





미국 듀크 대학의 테리 모핏 교수와 공동 연구진은 어린아이 시절에 받는 보살핌이 미래를 결정하는 중요한 요소 중 하나라고 밝혔다 / MONKEYBUSINESSIMAGES



이 연구는 뉴질랜드 더니든 지역에서 1972년 4월과 1973년 3월 사이에 태어난 1037명을 추적 조사해 이뤄졌다.



세 살 때 이미지 그림 묘사(피바디 그림어휘테스트), 깊이 있게 사물 설명하기(Reynell test of speech), 똑바로 걷기 등 4가지의 인지·기능 테스트를 받은 이들의 삶을 38년간 추적했다.





그 결과 언어·행동·움직임 테스트에서 낮은 점수를 받은 아이들은 성인이 돼서도 사회 전체 범죄의 80%를 저지르고 의사 처방전의 78%를 받고, 사회 보장 급여의 66%를 받은 것으로 확인됐다.



연구를 주관한 모핏 교수는 연구 결과가 사회적 ‘낙오자’ ‘실패자(loser)’를 예측하는 것보다, "어린 시절부터 부족함 없이 보살핌(suppo rt)을 받아야 하는 일이 얼마나 중요한지"를 알려준다는 점에서 의미가 있다고 주장했다.



연구진은 또 '충분한 보살핌'을 받으면 가난한 가정에서 태어난 아이들도 얼마든지 미래를 개선할 여지가 있다고 주장했다. 이러한 보살핌은 어린 시절뿐 아니라, 성인이 돼서 받는 재활 프로그램까지도 포함하며 이런 ‘보살핌’은 개인에게 긍정적인 영향을 미친다고 밝혔다.