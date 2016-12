빅뱅, 美도 홀렸다..아이튠즈 메인 장식+상위권 안착

[OSEN=박소영 기자] '미국도 에라 모르겠다'

빅뱅의 정규 3집 ‘MADE THE FULL ALBUM’이 미국에서도 큰 관심을 받고 있다.



12일(현지 시각) 저녁에 공개된 빅뱅의 ‘MADE THE FULL ALBUM’은 미국 아이튠즈 메인페이지와 애플뮤직 신곡 섹션에서 J.COLE, NEIL YOUNG 등 세계적인 뮤지션들과 함께 메인 프로모션 페이지를 장식했다.



빅뱅의 ‘MADE THE FULL ALBUM’은 더블 타이틀곡 ‘에라 모르겠다’와 ‘LAST DANCE’ 그리고 신곡 ‘GIRLFRIEND’이 공개되자마자 음원 차트를 '올킬'하며 폭발적인 사랑을 받고 있다.



발표와 동시에 국내 8개 음원차트에 1,2,3위에 나란히 진입한 것은 물론 13일 오전 11시 기준 여전히 8개 음원 사이트 실시간 차트서 1,2,3위를 기록하고 있다.



특히 음원 공개 직후 이번 3곡의 신곡 외에도 지난해 발표한 ‘MADE SERIES’의 8곡들이 국내 최대 음악사이트 멜론의 차트 100위 안에 재진입했다. ‘MADE THE FULL ALBUM’내 11곡의 모든 수록곡이 차트에 진입하는 진풍경을 선사하기도 했다.



뮤직비디오 역시 공개 10시간 만에 ‘에라 모르겠다’ 256만 164뷰, ‘LAST DANCE’ 214만 8537뷰를 기록해 도합 4백만 뷰를 넘겼다.



같은 시간 아이튠즈 앨범 차트에서도 ‘MADE THE FULL ALBUM’이 코스타리카, 핀란드, 홍콩, 인도네시아, 마카오, 말레이시아, 멕시코, 니카과라, 노르웨이, 필리핀, 싱가포르, 타이완, 태국, 터키, 우크라이나, 베트남 등 16개국에서 1위를 차지했고, 팝의 본고장 미국에서도 4위에서 3위로 상승하는 등 뜨거운 인 기를 실감하고 있다.



한편 빅뱅은 오는 18일 SBS ‘인기가요’를 통해 신곡 무대를 최초 공개한다. 또, MBC ‘라디오스타’와 ‘무한도전’에 출연하는 등 활발한 방송활동으로 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다. /comet568@osen.co.kr

[사진] YG 제공