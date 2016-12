'명단공개' All You Need is Love, 대표 겨울팝송 선정

[스포츠조선닷컴 김영록 기자]영화 '러브 액츄얼리' OST로 쓰였던 '올 유 니드 이즈 러브(All You Need is Love)가 한국인이 가장 즐겨듣는 겨울팝송으로 꼽혔다.

12일 tvN '명단공개 2016'에서는 '올해도 차트진입! 한겨울 플레이리스트' 순위가 방송됐다.

이날 10위에는 린든 데이비드 홀의 '올 유 니드 이즈 러브'가 올랐다. 비틀즈의 원곡(1967)을 리메이크한 노래로, 영화 '러브액츄얼리'의 한 장면에서 쓰이면서 우리나라에서도 독보적인 인기를 끌었다는 것.

'명단공개'는 '올 유 니드 이즈 러브'에 대해 "한국인이 가장 즐겨듣는 겨울 팝송"이라고 설명하며 한겨울 플레이리스트 10위에 올려놓았다.

