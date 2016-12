‘K팝스타6’ 심사위원3인 유지니 극찬, 최고의 1분 ‘19.8%’

[OSEN=강서정 기자] ‘K팝스타6’가 또 한번 최고 시청률을 경신하며 일요 예능 1위를 차지했다.

시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면, 11일 밤 방송된 SBS 'K팝스타6 - 더 라스트 찬스'(이하 ‘K팝스타6’) 1부와 2부는 각각 14.1%와 18.7%의 시청률(이하 수도권 기준, 전국 기준 각각 12.8%, 16.8%)을 기록했다. ‘K팝스타6’ 2부 시청률 18.7%는 프로그램 최고 시청률을 경신한 수치로 이날 방송된 일요일 예능 중에서도 가장 높은 시청률로 기록됐다.

같은 날 방송된 MBC '복면가왕'은 13.9%를, KBS 2TV '해피선데이' 15.4%, KBS 2TV ‘개그콘서트’ 10.2%, MBC ‘은밀하게 위대하게’는 7.1%의 시청률을 기록했다.

이 날 방송에는 JYP 전 연습생 김혜림, 화제의 연습생 김소희, 프로가수 출신 전민주 등이 뭉친 연습생 조와 유지니, 이가영, 김도연 등 실력파 참가자들이 모여있는 감성 보컬 조의 2라운드 무대가 그려져 시청자들의 눈길을 끌었다.

특히 1라운드에서 심사위원들의 극찬을 이끌었던 유지니는 이날 방송에서 또 한 번 ‘엔딩 요정’을 차지하며 최고 시청률 19.8%의 주인공이 됐다.

유지니는 국내에서도 많은 팬들이 좋아하는 샘 스미스의 ‘I'm not the only one'을 선곡, 자신만의 스타일로 해석한 무대를 선보여 심사위원들을 ‘쓰러지게’ 만들었다.

한참 동안 말문을 잇지 못하던 박진영은 "프리즘이라고 치면 유지니를 거칠 때 빛이 이렇게 가고 저렇게 가고 난반사가 되어버린다”며 "시즌1부터 6년째 똑같은 말을 했다. 열 번 부르면 열 번 바꿔 부르는 가수. 그런 가수가 소중한데 지니 양이 바로 그 가수다. 감성의 표출이나 해석이 너무 충격적이다"라며 극찬을 이어갔다.

양현석은 "이 종이를 백 개로 잘랐다면 이 백 조각의 하나하나가 너무 매력적이다. 한 소절 한 마디를 떨어트려보면 너무 잘한다. 유희열 심사위원에게 '저 음을 어떻게 저렇게 내냐'라고 말했다. 이어 “언니 유제이 양이 뛰어난 점도 있지만 저는 지니 양이 더 좋다"라며 애정을 과시했다.

유희열 역시 "밀착 오디션까지 이 노래 부르는 걸 3번 본 것 같다. 그때랑 또 다르게 부른다. 다 다르게 불러버리니까 뭐라고 말을 해줄 수 없다. 오늘 느낌은 그때보다 더 성의 없게 불렀는데 '저 친구는 실수도 예술이 되나?'”라고 말했다. 이어 “음악을 통해 대중에게 전하려는 위로와 공감의 목소리를 선물 받았다”고 말했다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] SBS ‘K팝스타6’ 화면 캡처