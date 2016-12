보드카 광고에 촛불집회 사진 사용한 앱솔루트에 비난 폭주

/앱솔루트 코리아 SNS 캡처



세계적인 보드카 브랜드 앱솔루트가 우리나라 촛불집회 사진을 술 광고에 사용해 네티즌들 사이에서 논란이 일고 있다.



앱솔루트 코리아는 지난 10일부터 공식 페이스북 페이지에 앱솔루트 보드카 병 모양을 연상시키는 광화문 촛불집회 사진을 게재했다.



이 사진에는 촛불이 보드카 병 모양으로 늘어서 있고, 영문으로 ‘앱솔루트 코리아(ABSOLUT KOREA)’, ‘미래는 당신이 만들어 갑니다(THE FUTURE IS YOURS TO CREATE)’라는 문구가 적혀있다.



이에 대해 네티즌들 사이에선 앱솔루트가 촛불집회를 상업화하고 있다는 비판이 쏟아졌다. 한 페이스북 사용자는 자신을 외국인이라고 밝힌 뒤 “앱솔루트가 촛불집회를 위해 조금이라도 지원했더라면 긍정적으 로 볼 수 있었겠지만, 현 시국을 상업적으로 이용하려는 것으로 보여 외국인 입장에서도 눈살이 찌푸려진다”고 했다.



앱솔루트 공식 페이스북 계정에는 “광고를 배운 입장에서도 이해되지 않고 불편한 광고”, “이 사진이 무슨 뜻을 가졌는지 안다면 술과 연관시키는 건 아닌 듯 하다”, “앱솔루트는 이것도 마케팅이라고 하고 있나” 등의 반응을 보이고 있다.