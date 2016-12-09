[인사] 산업통상자원부 외

입력 : 2016.12.10 03:00
▲산업통상자원부◇국장급 전보▷통상국내대책관 조영신◇국장급 승진▷국가기술표준원 적합성정책국장 진종욱▷KOTRA방산물자교역지원센터 파견 전윤종◇부이사관 승진▷자동차항공과장 이원주◇과장급 전보▷산업기술정책과장 정창현▷통상정책총괄과장 이경식
▲여성가족부◇과장급 전보▷청소년활동진흥과장 최은주▷다문화가족정책과장 윤강모▷아동청소년성보호과장 이금순◇과장급 승진▷성별영향평가과장 황우정▷다문화가족지원과장 정회진
▲국세청◇고위공무원 가급▷서울지방국세청장 한승희▷부산지방국세청장 서진욱◇고위공무원 나급▷대전지방국세청장 신동렬▷광주지방국세청장 김희철▷대구지방국세청장 윤상수▷국세공무원교육원장 이은항▷국세청 기획조정관 김현준▷〃 전산정보관리관 강민수▷〃 감사관 임성빈▷〃 징세법무국장 최정욱▷〃 개인납세국장 김용균▷〃 조사국장 임경구▷〃 소득지원국장 김용준▷서울지방국세청 성실납세지원국장 한재연▷〃 조사1국장 김한년▷〃 조사2국장 임광현▷〃 조사3국장 노정석▷중부지방국세청 성실납세지원국장 김창기▷〃 징세송무국장 송기봉▷〃 조사1국장 정재수▷〃 조사2국장 김대지▷〃 조사4국장 이동신
▲중소기업청▷중소기업정책국 동반성장지원과장 권순재
▲대한육상연맹▷전무이사 김복주
▲가천대▷산학협력단장 황보택근▷산학협력부단장(의료) 김선태▷유-헬스케어연구소장 강운구▷체육과학연구소장 김창균▷보건의료정책연구소장 임정수▷신경과학연구소장 이언▷친환경시스템연구센터장 최원창
▲여성가족부◇과장급 전보▷청소년활동진흥과장 최은주▷다문화가족정책과장 윤강모▷아동청소년성보호과장 이금순◇과장급 승진▷성별영향평가과장 황우정▷다문화가족지원과장 정회진
▲국세청◇고위공무원 가급▷서울지방국세청장 한승희▷부산지방국세청장 서진욱◇고위공무원 나급▷대전지방국세청장 신동렬▷광주지방국세청장 김희철▷대구지방국세청장 윤상수▷국세공무원교육원장 이은항▷국세청 기획조정관 김현준▷〃 전산정보관리관 강민수▷〃 감사관 임성빈▷〃 징세법무국장 최정욱▷〃 개인납세국장 김용균▷〃 조사국장 임경구▷〃 소득지원국장 김용준▷서울지방국세청 성실납세지원국장 한재연▷〃 조사1국장 김한년▷〃 조사2국장 임광현▷〃 조사3국장 노정석▷중부지방국세청 성실납세지원국장 김창기▷〃 징세송무국장 송기봉▷〃 조사1국장 정재수▷〃 조사2국장 김대지▷〃 조사4국장 이동신
▲중소기업청▷중소기업정책국 동반성장지원과장 권순재
▲대한육상연맹▷전무이사 김복주
▲가천대▷산학협력단장 황보택근▷산학협력부단장(의료) 김선태▷유-헬스케어연구소장 강운구▷체육과학연구소장 김창균▷보건의료정책연구소장 임정수▷신경과학연구소장 이언▷친환경시스템연구센터장 최원창