[Why] 死後 63년 만에 전성기 맞은 '반항아 화가' 피카비아

[한대수의 사는 게 제기랄]





이미지 크게보기 프란시스 피카비아 회고전에는 방마다 장르가 다른 그림들이 전시됐다. / 한대수

뉴욕은 1년 열두 달 관광객으로 붐빈다. 봄·여름·가을은 이해가 가는데, 어떻게 추운 12월에 이렇게 관광객이 많은가? 이유는 세계 최대 크리스마스 행사가 있기 때문이다. 25층 높이 크리스마스트리부터 여러 가지 크리스마스 쇼와 박물관들의 특별 전시회 덕분에 외국뿐 아니라 미국 전역에서 몰려든다. 맨해튼 인구 4분의 1이 관광객인 것 같다.



뉴욕 현대미술관에서는 지난달 20일부터 내년 3월 19일까지 프랑스 화가 프란시스 피카비아 회고전을 하고 있다. 대규모 단독 전시회다. 무려 200점의 작품이 전시돼 있다. 고맙게도 전시회 개막 사흘 전에 이곳에 초대받아 작품을 미리 감상할 수 있었다. 공짜 칵테일을 마셔 가면서. 약 200명의 손님들과 함께 피카비아 작품을 두고 대화했다. 매우 뜻깊은 밤이었다.



"그림은 치과의사들을 위해 만들어졌다(Paintings are made for dentists)"는 어처구니없는 말을 한 사람이 피카비아다. 1879년에 태어나 1953년에 죽은 그는 파리의 부유한 집안 출신이었고, '파파 다다(Papa Dada)'라고 할 만큼 다다이즘의 리더 역할을 했다. 마르셸 뒤샹이 압도적으로 유명해진 바람에 피카비아는 대중에게 덜 알려졌다. 하지만 그의 작품은 상상을 초월할 정도로 다양했다. 어떤 작품은 샤갈 같고 어떤 작품은 고갱 같고, 어떤 작품은 공예 같으며 피카소나 에로티카를 떠올리게도 한다. 다시 말해 완전히 짬뽕이다. 이렇게 다양한 스타일로 그리는 화가는 흔치 않다. 그는 "우리 머리는 둥글게 생겼으므로 어떤 방향으로 생각해도 괜찮다(Our heads are round, so our thoughts can change direction)"란 유명한 말을 남겼다. 내 개인적인 생각이지만 피카비아는 부유하고 핸섬한 화가로서 친절한 여인들의 사랑을 많이 받았다. 그래서 새로운 여인이 등장할 때마다 작품의 방향이 바뀌지 않았나 생각해볼 수 있다.



피카비아의 주 활동 무대는 파리와 스페인 바르셀로나였지만, 1913년부터는 뉴욕 아방가르드 예술가들과 협력해서 미국 현대 미술 발전에 많이 기여했다. 하지만 중년기에 들어서 마약과 알코올중독으로 건강이 악화되기 시작했다. 결국 74세 나이에 숨을 거둔다.



피카비아는 부르주아이면서도 부르주아를 혐오했고 예술가이면서 예술가를 증오했다. 반항아이자 이단아였다. 그는 그림뿐 아니라 글도 많이 남겼다. 인간에 대한 피카비아의 철학은 이런 것이었다. "인간은 기계일 뿐이다. 이성적인 생각으로 행동하지 않고 지독한 갈증 때문에 행동한다(Humans are nothing but machines, ruled not by rational minds, but by range of compulsive hungers). 화가가 죽은 지 63년이 지난 지금, 피카비아는 뉴욕에서 전성기를 맞고 있다.