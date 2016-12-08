[인사] 미래창조과학부 외

입력 : 2016.12.08 03:00
▲미래창조과학부▷성과평가정책과장 홍순정
▲특허청◇부이사관 전보▷심사품질담당관 손용욱◇과장급 전보▷응용소재심사과장 임영희
▲한국행정연구원▷사회조사센터장 윤건
▲한국가스공사▷공급본부장 박성수
▲한국장학재단▷총괄본부장 박승렬◇본부장▷서울지역사무소장 겸 학생복지사업단장 김종순▷국가장학금본부장 겸 국가장학부장 조정현▷국가학자금본부장(직무대행) 겸 대출지원부장 조상기▷학생지원본부장 겸 교육기부부장 김찬▷경영지원본부장 겸 학자금운영부장 김형진◇부서장▷기획조정실 조철영▷인사실 이승훈▷대학현장지원부 한만섭▷우수장학부 박현철▷상환관리부 채석민▷상환지원부 손영창▷학생민원부 손지화▷IT전략부 김사중▷총무부 오근창▷홍보실 안대찬▷대외협력실 한성윤▷장학정책연구소 정홍주▷감사실 김도은▷기숙사설립추진단(TF) 최성준
▲특허청◇부이사관 전보▷심사품질담당관 손용욱◇과장급 전보▷응용소재심사과장 임영희
▲한국행정연구원▷사회조사센터장 윤건
▲한국가스공사▷공급본부장 박성수
▲한국장학재단▷총괄본부장 박승렬◇본부장▷서울지역사무소장 겸 학생복지사업단장 김종순▷국가장학금본부장 겸 국가장학부장 조정현▷국가학자금본부장(직무대행) 겸 대출지원부장 조상기▷학생지원본부장 겸 교육기부부장 김찬▷경영지원본부장 겸 학자금운영부장 김형진◇부서장▷기획조정실 조철영▷인사실 이승훈▷대학현장지원부 한만섭▷우수장학부 박현철▷상환관리부 채석민▷상환지원부 손영창▷학생민원부 손지화▷IT전략부 김사중▷총무부 오근창▷홍보실 안대찬▷대외협력실 한성윤▷장학정책연구소 정홍주▷감사실 김도은▷기숙사설립추진단(TF) 최성준