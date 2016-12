타임誌 '올해의 인물'에 트럼프 美대통령 당선인

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 7일(현지 시각) 미 시사 주간지 타임의 '올해의 인물'로 선정됐다.〈사진〉 그는 타임의 발표 직후 NBC방송 투데이 뉴스쇼에서 "대단한 영광이며 나에게 큰 의미를 갖는다"고 했다.



낸시 깁스 타임 편집국장은 이날 NBC방송에 출연해 "올해의 인물을 선정하는 데 매우 쉬운 해였다"며 트럼프 당선인이 등장한 타임지 표지를 공개했다. 표지 부제는 '분열된 미국의 대통령'(President of The Divided States of America). 미국의 본래 국명인 '미 합중국(The United States of America)'을 패러디했다. 트럼프 당선인이 대선 기간 중 소수 인종 및 여성을 비하하는 막말과 거친 언행으로 미국 사회에 큰 논란을 일으킨 것을 부각시킨 것이다.



하지만 트럼프는 "타임이 '분열된 미국'이라고 표현한 것은 나를 비난하려는 것 같은데, 내가 분열시킨 게 아니다"며 "미국은 현재 분열됐지만 우리는 다시 하나로 모을 것"이라고 했다. 타임은 트럼프를 '뉴욕 출신 부동산 귀족이자 카지노 소유주, 텔레비전 리얼리티 쇼 진행자, 선동가'로 소개했다.



타임지 올해의 인물에는 트럼프의 대선 경쟁자인 힐러리 클린턴 민주당 후보와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등이 경합을 벌였다. 트럼프는 1989년 첫 타임지 표지 인물에 선정된 이후 이제까지 모두 10차례 표지 인물로 등장했었다.