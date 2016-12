젝스키스, '2017 시즌 그리팅' 7일 예약 판매 시작

[스포츠조선닷컴 김영록 기자]젝스키스의 첫 번째 시즌 그리팅 '2017 SECHSKIES NEW SEASON'S GIFT BOX-NEW KIES ON THE '이 발매된다.

팬들을 위한 특별한 이야기를 담은 이번 시즌 그리팅에서 젝스키스는 16년 만의 컴백 후 멤버 이재진과 김재덕의 고향인 부산으로 첫 여행을 떠난다.

이번 시즌 그리팅은 오롯이 젝스키스 멤버들로만 진행되는 리얼리티 프로그램 형식으로 지금까지 다른 곳에서 볼 수 없었던 젝스키스의 다양하고 솔직한 모습들을 보여줄 예정이다.

젝스키스 멤버들은 앞서 공개된 시즌 그리팅 메이킹 티저 영상에서는 여행지에 서로의 속내를 롤링페이퍼에 담아 확인하는 모습을 공개한 바 있다. 이번 DVD에서는 풀 버전 영상을 볼 수 있어 더욱 기대를 모으고 있다.

또한 스페셜 클립에서는 젝스키스가 멤버들이 각각의 주어진 상황에 따라 촬영한 모닝콜 영상과 프러포즈 영상이 담겨있어 젝스키스의 또 다른 매력을 느껴볼 수 있다.

아울러 이번 시즌 그리팅은 2017년 캘린더, 스케줄러와 멤버 이재진이 손수 멤버들의 얼굴을 그린 그림으로 꾸며진 포스트캘린더, 엽서(포스트카드) 등으로 알차게 구성돼 새해를 앞두고 더욱 의미를 더할 예정이다.

젝스키스의 첫 시즌 그리팅 '2017 SECHSKIES NEW SEASON'S GIFT BOX ? NEW KIES ON THE '은 오는 12월 10일 대구 콘서트 현장에서 한정 수량 선판매 될 예정이다. 12월 7일부터 13일까지 예약판매를 진행한다. 12월 14일부터는 전국 온/오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.

한편, 젝스키스는 지난 1일 '2016 Re-ALBUM'을 발표하고 본격적인 활동에 들어갔다. 12월 10일 대구 엑스코, 12월 24-25일 부산 벡스코에서 열리는 콘서트를 통해 팬들과 만난다.