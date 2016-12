[OSEN=박소영 기자] 백예린의 크리스마스송 2차 티저가 베일을 벗었다.

백예린 측은 5일 0시 공식 SNS를 통해 오는 7일 발표되는 크리스마스 송 'Love you on Christmas' 2차 티저 이미지를 공개했다. 사진에는 감성적인 분위기를 머금은 백예린의 모습이 폴라로이드 사진을 통해 담겨 있다.



특히 빨간 하트 모양의 양초가 시선을 모은다. 백예린이 직접 쓴 문구들이 게재되며 이번 노래에 대한 느낌을 엿 보게 한다. 뛰어난 가창력과 음악 표현력, 특별한 감성을 인정받은 그가 어떤 시즌송으로 가요계를 풍성하게 채울지 궁금해진다.



백예린은 올 상반기 'Bye Bye My Blue'로 큰 사랑을 받았다. 연말을 맞이하는 대중에게 감미롭고 특별한 크리스마스 선물을 들고 컴백한다. /comet568@osen.co.kr

[사진] JYP 제공