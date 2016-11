[단독] 빈지노, '비디오스타' 출연..군대·연인 언급하나

[OSEN=박판석 기자] 래퍼 빈지노가 MBC에브리원 '비디오스타'에 재지팩트의 멤버 시미 트와이스와 함께 출연한다.

29일 복수의 방송관계자에 따르면 빈지노는 다음 달 1일로 예정된 '비디오스타' 녹화에 그룹 재지팩트 멤버 시미 트와이스와 함께 참여한다.

빈지노는 2008년 혜성처럼 등장했다. 프로젝트팀 재지팩트 활동으로 실력을 인정받고 2011년 도끼와 더콰이어트가 함께한 일리네어레코드에 합류했다. 2012년 솔로 앨범 '24:26'을 발매해 엄청난 호응을 얻었다. 이후 빈지노는 발매하는 앨범은 물론 참가하는 곡마다 엄청난 화제를 모으는 래퍼로 떠올랐다. 빈지노는 공연과 음반 활동 위주로 활동해 오며 그동안 방송 출연은 자제해왔다.

최근 빈지노는 재지팩트의 멤버 시미 트와이스와 함께 tvN 금토드라마 '안투라지' OST 'Up Up And Away'를 발매했다. 빈지노가 작사를 맡고 시미 트와이스가 작곡과 편곡과 프로듀싱을 맡았다. 두 사람은 재지팩트로서 새로운 활동을 재개할 움직임을 보여줄 것으로 기대를 모은다. 빈지노와 시미 트와이스가 활동한 재지팩트는 2010년 '아까워'로 데뷔해 힙합계에 신선한 바람을 불러일으켰고 2011년 10월 싱글 앨범 'BIG'을 발표했다.

빈지노는 최근 입대로 뜨거운 이슈를 모은 바 있기에 그에 관해 언급할지도 관심이 쏠린다 스테파니 미초바에 대한 언급을 이어갈지 관심이 집중된다.

'비디오스타'는 지난 7월 12일 처음 방송된 프로그램으로 박소현, 김숙, 박나래, 전효성이 MC를 맡아 뜨거운 화제를 모으고 있다. 박진주, 신수지, 태일 등 수많은 예능 원석 발굴하는 프로그램으로 자리 잡았다. 매주 화요일 오후 8시 30분 방송. /pps2014@osen.co.kr

[사진] OSEN DB.