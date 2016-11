[Why] 풍수를 믿진 않았지만, 풍수로 떼돈 번 트럼프

[김두규의 國運風水]





"굳이 풍수를 믿어야 할 필요는 없어요. 그저 풍수를 이용해요. 왜냐하면 그것이 돈을 벌어다 주기 때문이지요(I don't have to believe in Feng Shui. I use it because it makes me money)." 미국 대통령 당선인 도널드 트럼프가 자주 하던 말이다. 그는 "풍수가 좋고 나쁜 징조를 구분해주는 철학으로서 자연과 주변에 어울리는 생활 공간을 디자인하는 방법을 가르쳐 준다"고 말한다.





이미지 크게보기 서울 영등포구 샛강변에 있는 주상복합건물 ‘트럼프월드I’(위)과 용산구 한강변에 있는 ‘트럼프월드 III’(아래)의 모습. / 김두규 제공

물론 풍수가 전부는 아니었다. 그는 걸음마를 시작할 때부터 임대 건축업자 아버지를 따라다니며 지어지는 건축물과 대지를 보는 안목을 키웠다. 그 자신이 자부하듯 땅을 보는 탁월한 본능도 한몫 거들었다. "땅의 가치를 올리는 데서 희열을 느끼는" 기질과 "이쪽저쪽을 따질 것이 아니라 이긴 쪽에 붙어 그쪽에 충실한 사람이 되겠다"는 신념 그리고 풍수, 이 세 가지가 그를 부동산 황제로 만들었다. 애런 제임스(UC어바인대 철학과) 교수는 이런 그를 "asshole(개××)"이라고 표현했는데 그의 본질을 파악하지 못한 소치이다. 중국 사상가 리쭝우(李宗吾)는 이런 인간 유형을 '후흑(厚黑)'이라 표현했다. 즉 얼굴은 두껍고[面厚] 마음은 검어야[心黑] 큰 지도자가 될 수 있다는 것이다.



트럼프 풍수는 구체적으로 어떤 것일까? 그는 부동산 풍수에서 세 가지를 중요하게 꼽았다. 그것은 다름 아닌 "입지(location), 입지 그리고 또 입지"이다. 입지가 좋다면 프리미엄 지급도 마다 않는다. 땅에 대한 예우이다. 필요하다면 평균 50~100%까지도 더 지불한다. 좋은 입지란 어떤 것일까? 첫째 그리고 가장 중요한 것이 전망 확보 여부다. 주변 강은 최고 전망을 확보해 준다. 그가 뉴욕 이스트강과 허드슨강변 부지에 관심을 기울였던 이유이다. 서울에 있는 주상 복합 건물 '트럼프월드 I·II·III' 모두가 샛강과 한강을 바라보게 한 것도 이와 무관치 않다. 강보다는 덜하지만 작은 숲, 공원, 한적한 도로도 좋은 전망 요건이다. 입지 판단의 둘째 기준은 유명 건물 주변에 건물을 지어 그 명성과 가치를 높이는 것이다. 대표적 성공 사업이 '트럼프월드 타워'이다. 트럼프는 뉴욕 유엔 빌딩 근처에 세상에서 가장 높은 건물을 짓는다면 세계적 관심을 끌 것이라 생각했다. 숱한 어려움 끝에 지어진 그 건물은 그에게 대박을 안겼다. 흔히 많은 사람이 입지 선정에 중시하는 편의성, 즉 쇼핑·교육·교통 등은 트럼프에게는 맨 마지막 고려 사항이다.



좋은 위치만이 또한 능사가 아니다. 위치는 치장하기에 따라 달라진다. 보기 좋고 독특한 건물로 치장함이 중요하다. 일종의 비보(裨補) 풍수다. 천장을 높게 하거나 창문을 크게 해서 전망을 확보하기도 했고, 건물 내부에 몇 층 높이 폭포수를 벽을 따라 흘러내리게 한다(풍수에서 물은 재물을 상징한다). 최고급 대리석 가운데 붉은색 계열을 사용한다. 붉은색은 번영을 상징한다. 흰색 대리석은 의도적으로 쓰지 않는다. 로비는 황동을 활용해 금빛 찬란하게 하고, 객실보다는 로비에 더 좋은 의자나 소품을 놓는다. 작은 공간이면 반사 거울을 써 실제보다 훨씬 크고 넓다는 인상을 주도록 한다. 아파트는 고급스러운 부엌과 넓은 욕실로 주부들을 유혹했다.



마지막으로 그는 자신의 직관에만 의존하지 않고 개발하고 싶은 땅이 있으면 직접 현장을 찾아가 "묻고 묻고 또 물어서" 결론을 내렸다. 풍수가 강조하는 것이 발산섭수(跋山涉水)이다. 즉 산을 넘고 물을 건너며 오감(五感)으로 느끼려 할 때 땅이 제 모습을 드러낸다는 말이다. 트럼프가 부동산 황제가 된 것은 땅을 제대로 읽어낸 덕분이며, 대통령에 당선된 것은 그 땅 위에 사는 사람들마음을 또한 냉정하게 읽었기 때문이다.