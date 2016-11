[Why] 날 흔들었던 깊은 바리톤… 레너드여, 편히 쉬시라

[한대수의 사는 게 제기랄]





이미지 크게보기 레너드 코언이 1968년에 살았던 뉴욕 첼시 호텔 입구에 팬들이 꽃과 촛불을 갖다 놓았다./한대수

미국 대통령 선거가 워낙 시끄러워 중요한 음악가의 죽음이 제대로 헌사도 받지 못하고 묻혀버렸다. 시인·소설가·싱어송라이터인 레너드 코언은 밥 딜런, 폴 사이먼과 함께 1960~70년대 대중음악 세 기둥 중 하나다. 안타깝다. 코언은 지난 7일 82세에 침대에서 떨어져 죽었다. 자다가 죽은 셈이다. 그는 암 투병 중이었다. 그는 생전 인터뷰에서 "죽는 것은 피할 수는 없지만, 불편하지 않게 갔으면 좋겠다"며 웃었다.



코언은 1934년 캐나다 퀘벡주에서 유대인 부모 슬하에 태어났다. 어머니는 리투아니아 유대인 랍비의 딸이었고 아버지는 옷 가게를 운영했으나 코언이 아홉 살 되던 해 죽었다. 어머니는 집에서 항상 러시아 노래를 불렀고 아들이 작가가 되기를 바랐다. 코언은 고교 때부터 동네 클럽에서 시 낭송을 했고 대학교 때는 문학 클럽 회장을 맡아 문학상을 받기 시작했다. 촉망받는 작가였던 코언은 1957년 컬럼비아대를 1년 다니면서 뉴욕의 매력에 빠져들었다.



그 역시 60년대 회오리바람 같던 록과 포크의 에너지에 말려들지 않을 수 없었다. 1967년 뉴욕에서 본격적으로 포크 싱어송라이터로 경력을 시작한다. 이미 유명한 캐나다 시인이었던 그는 앤디 워홀의 작업실 '팩토리'에 드나들기 시작했다. 이때 배우 겸 모델 니코를 만나 연인이 된다. 금발 미인 니코는 보헤미안의 여신이었으며 밴드 '벨벳 언더그라운드'의 리더 루 리드와 함께 활동한 가수였다. 코언이 뉴욕 언더그라운드 스타들과 사귀며 록 스타의 첫 단추를 끼운 것이다.



이후 청순한 미모에 목소리가 천사 같은 주디 콜린스가 코언의 노래 '수전'을 리메이크해 크게 히트 친다. 그 뒤로 존 바에즈, 니나 시몬 같은 대가들도 코언 노래를 녹음했다. 캐나다 시골에서 태어난 청년이 가장 인기 있는 시인이자 송라이터가 된 것이다. 이것을 목격한 명프로듀서 존 해먼드는 그에게서 화폐 냄새를 맡았다. 해먼드가 기획한 앨범 '송스 오브 레너드 코언'은 당시 전 세계 지식인들의 찬가가 됐다. 특히 대학가에서 코언은 영웅이었다. 밥 딜런이 정치적이고 풍자적인 시인이며 남자들의 기수였다면, 코언은 깊은 바리톤 음성으로 사랑의 좌절과 인생의 허무를 노래한 로맨티시스트였다. 코언은 그렇게 여자들의 남자(ladies' man)가 되었다. 그때 한국 여대생들도 코언을 무척 좋아했다. 1969년엔 한 여대생이 코언 노래 '낸시'를 듣고 자살했다고도 했다.



코언의 최대 위기는 2005년에 찾아왔다. 매니저 켈리 린치가 코언이 은퇴한 뒤 쓰려고 했던 500만달러를 횡령한 것이다. 일흔네 살이나 된 할배 코언은 어쩔 수 없이 세계 순회공연을 다시 시작해, 죽기 직전까지 공연했다. 이것이 세계 팬들에게는 큰 선물이었다. 나는 1988년 뉴욕 '더 리츠'에서 그의 공연을 딱 한 번 봤다. 예쁜 여자 코러스 2명과 4인조 밴드, 그리고 화려한 무대 장치나 조명도 없던 무대, 그의 깊고도 철학적인 바리톤이 환상적이었다. 레너드여, 편히 쉬시라.



코언의 마지막 말이다. "The older I get, the surer I am that I'm not running the show(나이가 들수록 나는 확신한다. 내가 내 인생의 지휘자가 아니라는 것을)."