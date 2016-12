'B급' 인생, 이젠 콤플렉스가 아니라 자부심

비주류 프리미엄 : 비주류가 각광받는 시대

비주류 출신 스티브 잡스 의 비주류 철학

비주류 전략(2등 전략) 으로 성공한 사례

"왜 꼭 이겨야 하죠?" 에이비스의 고민을 경청하던 한 광고회사 관계자의 물음이었다. "지금 우리는 허츠를 이기기 위해 노력하고 있습니다. 서비스 파워 향상과 같은 1등을 따라잡기 위한 대 소비자 정책들이 거기에 담겨 있잖아요. 그 숱한 땀방울들을 가감 없이 그대로 보여주면 소비자들이 감동하지 않을까요. 진심은 항상 통하게 마련이니까요."



이후, 에이비스는 특별한 광고를 내보냈다. 'AVIS is only No.2 in rent a cars. So why go with us?' (에이비스는 2등에 불과합니다. 그런데도 소비자들이 우리를 찾는 이유는?), 'We are number two. Therefore, we work harder' (우리는 2등입니다. 그래서 더 열심히 일합니다) 호소는 소비자들에게 그대로 통했고, 무너지지 않을 것 같았던 허츠의 시장 점유율은 1966년 45%대까지 급락했다. 당시 일부 허츠 직원들 사이에서는 에이비스를 응원하는 분위기도 있었다고 한다. 사실상 '동정론’에 가까웠을지 모르나 경쟁사의 경계심을 허물어뜨리는 결과와 함께, 소비자들의 마음도 얻었다.