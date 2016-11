방치 감금됐던 고양이 14마리 중 한마리만 살아남은 이유

호주의 한 여성이 고양이 14마리를 입양한 후, 물이나 음식을 전혀 두지 않고 집 장시간 가둬 결국 한 마리를 제외한 고양이 13마리가 모두 죽은 사건이 발생했다.



23일 호주 매체 야후 7뉴스에 따르면, 호주 아들레이드에 사는 한 43세 여성이 고양이 14마리를 입양해 자신의 집에서 키웠다. 하지만 그녀는 정신질환을 앓아 고양이를 제대로 돌볼 수 없었고, 고양이들은 집안에 방치됐다. 그렇게 고양이들은 수 일 간 배고픔에 허덕이며 울부짖었고, 여성이 집에 전혀 드나들지 않고 안에 고양이들만 방치돼있다는 것을 안 이웃 주민이 동물학대방지단체 ‘RSPCA(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)’에 신고를 하기에 이르렀다.





여성이 수일간 14마리 고양이를 방치한 집 / RSPCA





그러나 RSPCA가 여성의 집을 찾아갔을 때 이미 집안은 아수라장이었다. 집 곳곳엔 오물과 쓰레기가 섞여있었고, 집 구석에선 고양이로 추정되는 사체가 여러 구 발견됐다. 그런데 이 사체들은 털과 뼈만 남은 채 근육과 내장 등이 모두 사라진 상태였다. 출동한 RSPCA 봉사자들은 고양이들이 심각한 배고픔에 서로를 잡아먹었다는 것을 알게 됐다. 사체들을 뒤로 한 채 집 안으로 들어가자, 부엌 구석에서 작은 고양이 한 마리가 살아있는 것을 발견했다. 집안을 모두 살핀 봉사자들은 고양이 14마리 중에 단 한 마리만 살아남았다는 것을 확인하고, 고양이를 보호소로 데려갔다. 살아남은 고양이는 보호소에서 ‘트루퍼’라는 이름이 붙여진 채 현재 치료 중이다.





유일하게 살아남은 '트루퍼' / RSPCA



한편 고양이들이 서로 잡아먹을 때까지 방치한 여성에겐 동물학대죄가 적용됐으나, 정신질환이 있음을 감안해 징역형은 받지 않았다. 다만 법원은 이 여성이 앞으로 동물을 데려다 키울 수 없도록 동물 입양 금지 명령을 내렸다.